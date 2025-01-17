港鐵指控逃票　女乘客上訴得直惟不收貨：係咪報咗上媒體先覆我？

港鐵截查車票的手法近日成為全城熱話。一名曾姓女乘客本月10日在油塘站拍卡入閘後，被查票職員指控逃票，要求她繳交1,000元附加費。曾小姐及後向港鐵上訴，今日（17日）獲港鐵職員道歉及表示會退款，指她當日入閘拍卡不成功，剛好後面有人拍了特惠車票，種種巧合引致誤會。



曾小姐接受《香港01》訪問時表示「唔收貨」，認為如非把事件鬧上傳媒，港鐵反應不會如此迅速。她又指網上有不少人都有類似經歷，反映港鐵查票制度對乘客不公平，例如乘客不能拍片作證，亦不能查看閉路電視片段，難以為自己伸冤。她表示受事件困擾情緒多日，曾因胃痛看醫生，除了向港鐵取回退款外，亦會要求港鐵賠償她250元醫藥費。



港鐵回覆《香港01》表示，指以每年總載客量約18億人次計算，乘客被查票機率約為千分之一、二左右（即0.1%至0.2％），當中只有約1%被發附加費通知書。惟港鐵沒有回應過去5年查票及成功上訴的數字。



曾姓女事主稱看到綠色箭嘴及餘額才入閘。（《東張西望》畫面）

港鐵致電事主 CCTV片段看到「有拍卡意圖」

曾小姐接受《香港01》訪問，指港鐵今晚約7時致電，通知她就逃票案件上訴成功。港鐵職員表示根據程序檢查當日閉路電視片段，看到曾小姐拍卡，推斷由於閘機顯示付款失敗的交叉符號，她向後退並再次拍卡。期間有另一名「細細粒」的女乘客隨後拍卡，令閘機打開並亮起「特惠車票」提示燈。曾小姐此時入閘，惹起查票職員懷疑。

港鐵職員又在通話中表示，閉路電視片段畫面不太清楚看到曾小姐有沒有拍到卡，只是從她的動作判斷「有拍卡的意圖」。因此經檢視片段後，認為曾小姐並非「衝閘」，將發還已繳交的1,000元附加費。

曾小姐當日被港鐵查票組指並無持有車票或未能出示乘搭紀錄，罰款1,000元。(曾小姐提供圖片）

曾小姐不收貨：我只是個別獲迅速平反事件 後多人半年才收到回覆

事發約一星期就「平反」成功，曾小姐認為是由於她把事件鬧到傳媒，港鐵才迅速反映。不過她認為自己只是個別事件，表明「唔收貨」。她向港鐵職員表示網上很多港人反映曾遇過類似情況，但上訴不受理，或者是事隔超過半年先得到回覆，恐怕到時閉路電視片段已刪除。

「係咪因為我今次報咗畀媒體知，而好多市民都關注，而你先回覆我呢？對於其他受冤枉嘅乘客，你哋係咪都會咁樣回覆？或者佢地會唔會受到相同待遇？」

下一步向港鐵索償精神傷害：$250醫藥費

曾小姐稱會先取回1,000元，之後再就精神傷害向港鐵索償。她表示受事件困擾情緒，當日嚴重胃痛要立即求醫，要求港鐵賠償250元醫藥費。

職員見住我拍卡、個閘打開先入閘都照捉我⋯⋯我真係好嬲，啲受害人咁樣畀人冤枉，嘥咗啲時間，冇咗嗰舊錢，好多人一日都賺唔到1,000蚊。 事主曾小姐

女事主最終繳交罰款，但感到委屈，於是報警求助。（受訪者提供）

「被告」不能拍片或錄音保障自己 批評制度向港鐵傾斜

曾小姐與港鐵對話長約25分鐘，她多次質問職員一旦再有乘客被港鐵冤枉，能否拍片或錄音保障自己，對方聲稱不可以。曾小姐批評相關規定嚴重向港鐵傾斜，對乘客完全沒有保障。

你可以拍片，我唔可以；你可以睇CCTV，我唔可以⋯⋯萬一上到法庭，乘客係冇嘢做到呈堂證供。係咪入到閘內，職員就大晒？ 事主曾小姐

曾小姐事發後3日，根據港鐵職員的指示，寄上訴信至港鐵於郵政總局的信箱。她認為上訴手續繁複，要是基層市民不懂得寫信或寄信，就無法為自己平反，要求港鐵一併檢視。

港鐵無答近5年查票數字及上訴成功數字

港鐵回覆《香港01》查詢，指沒有為查票數字訂定目標。以每年總載客量約18億人次計算，乘客被查票的機率約為千分之一、二左右，當中1%被發附加費通知書。不過，港鐵沒有回覆過去五年共有多少宗查票個案，當中多少宗如曾小姐般成功上訴。

港鐵指一直高度重視查票機制公平公正性，有清晰嚴謹的指引。職員有合理懷疑的情況下，才要求乘客提供車票檢查。確認乘客沒有出入閘記錄後，或不能出示車票，才按既定的程序根據《港鐵附例》採取相應行動。

至於審視上訴個案時，會考慮上訴人理據、事件記錄、設備維修記錄及故障報告等，亦會考慮個案的特殊情況作酌情處理，又稱絕大多數上訴成功的個案屬此類別。