食水直送「新興污染物」?一文看清其中5種常見污染物　附過濾對策

臨近新年又要大掃除，但無論你把家裡清潔得多乾淨也好，有沒有想過每天都有機會把污染物喝下肚？原來現時很多「新興污染物」雖然對人體健康影響的證據尚未確定，但仍有機會存在於食用水中。今次為大家介紹6種常見「新興污染物」，當然不少得家中飲用水過濾對策。今年大掃除不妨來一個最撤底的深層清潔，揀返個有保證嘅濾水器為家人健康作出多一層保護。



什麼是新興污染物 （Emerging Contaminants）?

是指新認定或先前未確認的化學污染物，隨著社會的快速發展，日常用品和藥物中的化學成分越來越多樣化和複雜化，這些物質在使用或棄置後，經堆填、排泄或其他途徑進入自然環境，逐漸滲透水源，這類新興污染物通常不列入在傳統的水質監察項目內，但對人體健康和生態環境仍存在潛在風險。這些新興污染物，包括︰雙酚A（BPA）、壬基酚、微塑膠、避蚊胺（DEET）、雌素酮和利谷隆等等。

雙酚A（BPA）及微塑膠是塑膠製品的代表性污染物。雙酚A廣泛應用於塑膠製品、食品包裝及收據熱敏紙，經棄置於堆填區後會滲透至水源；而微塑膠則來自塑膠製品的降解或工業生產過程，其微小顆粒不僅污染水源，甚至進一步進入食物鏈，對生態環境和人體健康構成威脅。

雙酚A（BPA）廣泛應用於我們日常用品之中。

微塑膠是當今最常見的污染物。

壬基酚和避蚊胺（DEET）則常見於日常生活中的清潔劑及個人護理產品。壬基酚廣泛用於清潔產品、紡織品及其他日用品中，使用後隨廢水排放進入環境；避蚊胺則是防蚊產品的主要成分，經噴灑或洗滌後進入水體，有可能進一步污染食水源頭。

壬基酚常見於清潔劑、油漆之中。

雌素酮和利谷隆是可經農業及動物排泄的主要污染物。雌素酮源於人體和動物分泌的荷爾蒙，或用於治療更年期症狀的藥物，經排泄後可滲透至地下水及自然環境；利谷隆則是一種廣泛使用的除草劑，經由農田徑流進入河流和地下水，對食水源造成污染。

雌素酮會經排泄物滲透至地下水。

這些新出現的污染物是一項新的水質問題，其對健康的影響尚未完全了解。儘管部分污染物在低濃度下的風險相對較低，但長期累積會否對健康帶來負面的影響仍然是不可忽視。

揀選一個合適濾水器為家中建立防線 ! 認清「符合認證」及「取得認證」

在家中安裝濾水器是否就一勞永逸？這只可算答對一半。因為現時「新興污染物」大多未納入飲用水標準，並不是每一款濾水器能夠有過濾這些新興污染物的效能。有見及此始，除了大家常見的NSF/ANSI Std.42（感觀效應）及NSF/ANSI Std.53（健康效應）的過濾標準外。NSF（美國國家衛生基金會）亦為食用水中存在新興污染物制定單獨的測試標準用於食用水產品測試(NSF/ANSI Std.401)，用於驗證水處理設備能減少多達15種新興污染物的過濾能力證明，包括: 藥物、除草劑、殺蟲劑等。

不過大家要留意，現時市面雖有宣稱取得NSF認證資格，但當中卻有「符合認證」和「榮獲認證」之分，前者只是按NSF準則自行檢測，後者則是獲得NSF發出的國際認證，並必須每5年重新通過測試，以保證其過濾功能。

家用級濾水器推薦：中價位已可過濾「新興污染物」及重金屬

安裝「新興污染物」級別的濾水器會否很昂貴？其實也不會，例如3M™ Aqua Pure™ 推出的中價位產品「全效型濾水系統 AP Easy Complete」除了獲得「NSF/ANSI Std.42感觀效應」及「NSF/ANSI Std.53健康效應」標準認證外。還同時榮獲「NSF/ANSI Std.401」標準認證「NSF/ANSI Std.42感觀效應」及「NSF/ANSI Std.53健康效應」標準認證。有效過濾食水中的重金屬鉛、石棉、鐵銹、餘氯、異味、沉積物及隱孢子蟲、6種揮發性有機化合物#及9種新興污染物*，提供健康又安全的潔淨飲用水，同時保留水中的天然礦物質。

3M™ Aqua Pure™ AP Easy Complete安裝方法可配合家中不同的需求而決定，可以配合分流器DIY自行安裝，或配合三合一水龍頭或獨立水流頭安裝在櫥櫃底亦可。而一支濾芯的處理水量為2,839公升水量，一般家庭可使用6至9個月（*視乎水質及使用量而有所增減），為了家人各自己健康著想，絕對值得入手。溫馨提示，「3M™全效型濾水系統 AP Easy Complete」陸陸續續開始轉用新包裝，而新舊包裝獲得同樣過濾效能。

#VOC包括：苯、對二氯苯、草脫淨 (除草劑)、加保扶 (農藥)、毒殺芬及林丹 (殺蟲劑)

*新興污染物包括：雙酚A、雌素酮、壬基酚、微塑膠、DEET(驅蟲劑)、利谷隆(除草劑)、卡巴馬平、甲氧苄啶及阿替洛爾

產品詳情：https://www.3m.com.hk/3M/zh_HK/p/d/v100174113/

（資料由客戶提供）