從舞台到生活　戲劇教育啟發孩子全人發展　SMILE住成長

疫情改變世界，亦改變很多年輕人的成長歷程。他們當中的不少人在溝通和表達上遇到困難，甚至抗拒分享自己的感受。作為首個將「戲劇教育」引入香港的專業劇團，中英劇團透過專為兒童及青少年而設的戲劇課程，讓學員在角色探索過程中學會表達情緒、發展同理心，在錯誤中學會冷靜應對困難。戲劇導師邱瑞雯與蕭俊傑，分享了他們在戲劇教育中的觀察與經驗，讓我們一窺戲劇如何幫助孩子實現全人發展。



中英劇團自 1979 年成立以來，一直致力推動戲劇教育。SMILE™ 中英兒童戲劇課程專為幼稚園及小學生設計，透過戲劇遊戲、排練與表演，幫助學員建立自信、提升專注力及表達能力；而 SMILE™+中英青少年劇團則訓練青少年演藝技巧，讓學員在角色探索的過程中學會面對自己，並找到自我表達的方式。SMILE™及SMILE™+兩個課程的策劃，分別為中英高級駐團戲劇導師蕭俊傑（Isaac）以及首席駐團戲劇導師邱瑞雯（Sharon）。

在錯誤與反思中成長

疫情改變了青少年和兒童的生活方式，也影響了他們的溝通模式。Sharon便指出：「很多學生現在習慣了戴口罩，甚至在不必要時也會選擇遮住自己。他們更依賴文字溝通，對於用語言和肢體表達感受感到陌生甚至抗拒。」而Isaac則補充，疫情對幼兒的專注力和即時互動能力也帶來了挑戰：「有些孩子因長期與外界隔絕，變得內向，在課堂上對集體活動感到陌生。」有見及此，導師會借助戲劇遊戲或活動讓學生通過分享日常趣事或喜好，打破彼此之間的隔閡，重新建立與他人交流的信任感。這些看似簡單的活動，為學生提供了一個安全的空間，讓他們慢慢放下戒備，重新學會用語言和身體表達自己的情感。

Sharon認為，劇教育的第一步，是讓學生學會面對自己的感受，並接受自己的特質。

「戲劇教育的第一步，是讓學生學會面對自己的感受，並接受自己的特質。」Sharon提到過去SMILE™+ 課程中曾有一位充滿自信的男學員，一開始因為自己出眾的表演能力而對排練不上心，但在一次需要全體演員協作完成的戲劇活動中，他逐漸意識到團隊合作的重要性。隨著課程的進行，他從初期的遲到、不準備，轉變為提前到場並幫助同學準備道具和排練動作。在演出當天，他不僅出色完成自己的角色，還協助其他同學應對突發情況。「他學會了謙遜，明白真正的主角並不是一個人，而是整個團隊。」然而該學員及後在另一次表演的綵排過程中再次沒有好好準備台詞，因此而被抽走角色。「雖然他當下感到難過，但選擇重新調整自己，並在輔助角色中全力以赴。這經歷教會了他責任感，也讓他學會冷靜應對困難。」最終因為看到他的不懈努力，在所有學員同意之下，劇本重新加入他本來的角色，失而復得的經驗讓該學員份外珍惜每次演出機會。「在戲劇課堂上，出錯是學習的一部分，並不可怕。」Sharon補充道，這些寶貴的教訓讓孩子明白，失敗並非終點，而是反思和改進的開始。

Sharon曾參與多個青少年戲劇教育計劃，在與年輕人的溝通方面經驗豐富。

因材施教 全能發展

SMILE™ 課程的核心理念是「因材施教」，根據每個孩子的特質設計適合的教學方法。Isaac表示，課程運用過程戲劇（Process Drama），由繪本設計出講求即興和互動的戲劇活動，可以幫助兒童在戲劇活動中找到自己的位置，發現自己的潛力。「有一位學生剛開始時對集體活動表現抗拒。但慢慢地我觀察到對繪本故事代入感很強，對語文特別敏感，能在短時間便記住對白，甚至包括其他同學的部分。」Isaac於是讓同學嘗試即興創作對白，抒發所想，並給予他更多表演機會。這名學生逐漸找到自信，甚至開始主動幫助其他同學記台詞，在課堂演出中表現突出。

Isaac強調因材施教的重要性，讓每個孩子都能在課堂中找到自己的價值。

Isaac指出，透過換位思考培養兒童的同理心是課程的一大重點。

除了因材施教，SMILE™ 課程亦注重全人發展，涵蓋情緒管理、語言表達、身體協調及團隊合作等多個範疇。Isaac指出：「我們的課堂不只是為了讓孩子學會表演，而是希望他們能在戲劇活動中學會如何以健康的方式表達情緒，用語言和肢體清晰地表達自己，並在團隊中學會理解他人的角色和貢獻。」這樣的訓練不僅讓孩子們在課堂中受益，也為他們日常生活中的人際互動打下堅實基礎。培養同理心是課程的另一大重點，戲劇成為孩子換位思考的最佳工具。Isaac分享了一個課堂中的活動：「我們讓學員扮演不同角色，例如一隻動物要幫助被困伙伴，或者一個冒險家去拯救受傷的隊友，都是通過即興戲劇活動，讓他們體驗角色的情緒和處境。這不僅能讓他們更深刻地理解他人的感受，也能教會他們用同理心去看待問題。」透過這些活動，學員學會如何尊重他人，並在團隊合作中找到彼此的連結點。「因材施教的目的是讓每個孩子都能在課堂中找到自己的價值，成為一個更完整的人。」

在演出的綵排出錯並不可怕，因為那是學習、反思與成長的必經之路。

表演只是SMILE™ 課程的一部分，更重要的是學會如何以健康的方式表達情緒，用語言和肢體清晰地表達自己。

首辦應用劇場節 走入社區

中英劇團近年在戲劇教育的基礎上更進一步，把影響延伸至社會不同層面。「應用劇場」是一個統稱，根據呈現的模式和所使用的手法而區分類別，特點是提升觀眾的參與度及思考性，例如中英過往的「賽馬會獅子山傳耆口述歷史戲劇計劃」便招募了一眾長者及年輕人，透過戲劇展現其生命故事，藉此加深彼此了解，達致跨代共融。

中英劇團將於今年11月舉辦首屆「香港應用劇場節」，希望透過多元活動讓普羅大眾感受到「劇場不止於演出」，而是蘊含更多可能性和意義，為社會上各個階層帶來更大裨益。

（資料及相片由客戶提供）