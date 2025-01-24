數碼港全方位培育科技人才　推動香港邁向國際創科中心

2024年人工智能技術持續突破，為全球創科產業帶來新活力的同時，亦刺激業界對人才需求倍增。數碼港作為香港創科搖籃，致力全方位發掘和培育新一代創科人才。過去一年，數碼港通過招聘博覽、實習計劃及創業訓練營等多元活動，為業界培育生力軍、拓展青年創科視野、吸引國際人才來港，從多角度為業界發展注入創新動能。



開拓青年國際創科視野 吸納國際人才來港

數碼港與民政及青年事務局第四度合辦「民青局青年初創實習計劃」，並已接受申請。數碼港初創企業提供100個實習崗位，為有志投身創科行業的青年提供在本地初創企業實習的機會。自2021年推出以來，該計劃深受青年和創科企業歡迎，數碼港在過去三屆計劃提供300個實習職位，接獲逾16,000份申請，並成功配對超過400名實習生。去年參加計劃的實習生更獲安排到大灣區了解創科企業發展，行程包括參觀創新科技孵化中心、國家級技術企業和初創企業，加深他們對區內科技企業的認識。今年計劃申請詳情請查閲數碼港專頁https://www.cyberport.hk/zh_tw/about_cyberport/ysip。

與此同時，為拓闊年輕人才的國際視野，並啟發他們的創新創業夢，由數碼港學院及數碼港Web3基地主辦的「數碼港‧大學合作夥伴計劃2024」，在去年8月安排了來自 11 間本地大學逾 40 名入選學生，遠赴美國矽谷創業學校德雷珀大學參加創業訓練營，考察多家當地知名科技企業、向矽谷投資者展示方案並與其交流。隨後參加學生向數碼港評審團展示創新方案，勝出的 10隊得獎隊伍每隊獲得「數碼港創意微型基金」的 10 萬元種子基金資助，實踐創業夢。

「數碼港‧大學合作夥伴計劃2024」帶領入選計劃的學生到美國矽谷創業學校德雷珀大學參加創業訓練營。

「數碼港‧大學合作夥伴計劃2024」入選學生到美國矽谷考察多家知名科技企業並與其代表交流。

除了培育本地創科人才，吸納海外人才亦是推動本地創科發展的關鍵一環。數碼港於2024年舉辦了「數碼港Web3.0實習計劃 2024」，成功為30名學生與12間科技企業進行配對，其中包括6名來自史丹福大學及浙江大學的國際學生，以及24名來自本地大學的學生。當中，史丹福大學生物工程學學生Allison Zhang在數碼港培育企業、研發新一代醫學成像裝置的尖思科研（Gense Technologies）實習，她直言香港是一個極具吸引力的創科中心，「而數碼港作為香港的創科大本營，給予實習學生的龐大支持，亦讓我們更好地認識前沿科技，這次經歷對我未來的事業和發展影響深遠！」

數碼港為本地及海内外大學生提供在港實習機會。（右圖）參與實習的史丹福大學生物工程學學生Allison Zhang表示，香港是一個極具吸引力的創科中心。

此外，早前數碼港亦與美國史丹福大學合作，舉辦「史丹福環球工程系實習生計劃」，讓6位史丹福大學工程系學生到數碼港企業實習，進行軟件工程、產品開發、項目管理、生物工程等相關工作。實習生均表示今次能夠實際接觸創科行業經驗相當難得，至於僱主則樂見這班創科新星為公司帶來的活力和熱情。

數碼港與美國史丹福大學合作，舉辦「史丹福環球工程系實習生計劃」，讓6位史丹福大學工程系學生到數碼港企業實習。

招聘博覽助不同教育背景人才投身創科業

數碼港致力搭建橋樑連接創科業界與人才，強化香港創科人才庫。於2024年初舉辦「數碼港互動招聘博覽」，與超過200家數碼港初創、政府部門、公營機構及大小企業合作，提供超過1700個職位空缺，當中包括熱門科技如AI、自然語言處理（NLP）、區塊鏈和STEM教育等。招聘博覽同時運用人工智能技術，為企業及求職者進行精準配對。另設有實習機會予未有科技相關教育背景，但有志投身創科界的畢業生，為業界注入新動力，同時幫助青年人投身職場。

「數碼港互動招聘博覽2024」結合AI技術配對人才，支援不同背景的求職者投身創科行業。

數碼港主席陳細明表示：「數碼港致力培育及吸納海內外創科人才，推動香港發展為國際創科中心。我們通過一系列招聘博覽、實習及人才培育計劃，帶領年輕人才了解大灣區創科前景、到矽谷參加訓練營拓闊視野，並吸引海外頂級學府學生來港實習，積極壯大香港人才庫。數碼港不僅為人才提供創科行業的實戰經驗，還助力不同背景的年輕人從全球視野中發掘機遇、實踐夢想，投身創科行業開啓潛力無限未來。香港擁有獨特的地理優勢，不僅背靠大灣區完善的創科產業鏈，亦聯通內地與國際的龐大市場，為初創企業及人才實現夢想搭建理想平台。」

（資料及相片由客戶提供）