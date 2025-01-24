數碼港全方位培育科技人才 推動香港邁向國際創科中心
2024年人工智能技術持續突破，為全球創科產業帶來新活力的同時，亦刺激業界對人才需求倍增。數碼港作為香港創科搖籃，致力全方位發掘和培育新一代創科人才。過去一年，數碼港通過招聘博覽、實習計劃及創業訓練營等多元活動，為業界培育生力軍、拓展青年創科視野、吸引國際人才來港，從多角度為業界發展注入創新動能。
開拓青年國際創科視野 吸納國際人才來港
數碼港與民政及青年事務局第四度合辦「民青局青年初創實習計劃」，並已接受申請。數碼港初創企業提供100個實習崗位，為有志投身創科行業的青年提供在本地初創企業實習的機會。自2021年推出以來，該計劃深受青年和創科企業歡迎，數碼港在過去三屆計劃提供300個實習職位，接獲逾16,000份申請，並成功配對超過400名實習生。去年參加計劃的實習生更獲安排到大灣區了解創科企業發展，行程包括參觀創新科技孵化中心、國家級技術企業和初創企業，加深他們對區內科技企業的認識。今年計劃申請詳情請查閲數碼港專頁https://www.cyberport.hk/zh_tw/about_cyberport/ysip。
與此同時，為拓闊年輕人才的國際視野，並啟發他們的創新創業夢，由數碼港學院及數碼港Web3基地主辦的「數碼港‧大學合作夥伴計劃2024」，在去年8月安排了來自 11 間本地大學逾 40 名入選學生，遠赴美國矽谷創業學校德雷珀大學參加創業訓練營，考察多家當地知名科技企業、向矽谷投資者展示方案並與其交流。隨後參加學生向數碼港評審團展示創新方案，勝出的 10隊得獎隊伍每隊獲得「數碼港創意微型基金」的 10 萬元種子基金資助，實踐創業夢。
除了培育本地創科人才，吸納海外人才亦是推動本地創科發展的關鍵一環。數碼港於2024年舉辦了「數碼港Web3.0實習計劃 2024」，成功為30名學生與12間科技企業進行配對，其中包括6名來自史丹福大學及浙江大學的國際學生，以及24名來自本地大學的學生。當中，史丹福大學生物工程學學生Allison Zhang在數碼港培育企業、研發新一代醫學成像裝置的尖思科研（Gense Technologies）實習，她直言香港是一個極具吸引力的創科中心，「而數碼港作為香港的創科大本營，給予實習學生的龐大支持，亦讓我們更好地認識前沿科技，這次經歷對我未來的事業和發展影響深遠！」
此外，早前數碼港亦與美國史丹福大學合作，舉辦「史丹福環球工程系實習生計劃」，讓6位史丹福大學工程系學生到數碼港企業實習，進行軟件工程、產品開發、項目管理、生物工程等相關工作。實習生均表示今次能夠實際接觸創科行業經驗相當難得，至於僱主則樂見這班創科新星為公司帶來的活力和熱情。
招聘博覽助不同教育背景人才投身創科業
數碼港致力搭建橋樑連接創科業界與人才，強化香港創科人才庫。於2024年初舉辦「數碼港互動招聘博覽」，與超過200家數碼港初創、政府部門、公營機構及大小企業合作，提供超過1700個職位空缺，當中包括熱門科技如AI、自然語言處理（NLP）、區塊鏈和STEM教育等。招聘博覽同時運用人工智能技術，為企業及求職者進行精準配對。另設有實習機會予未有科技相關教育背景，但有志投身創科界的畢業生，為業界注入新動力，同時幫助青年人投身職場。
數碼港主席陳細明表示：「數碼港致力培育及吸納海內外創科人才，推動香港發展為國際創科中心。我們通過一系列招聘博覽、實習及人才培育計劃，帶領年輕人才了解大灣區創科前景、到矽谷參加訓練營拓闊視野，並吸引海外頂級學府學生來港實習，積極壯大香港人才庫。數碼港不僅為人才提供創科行業的實戰經驗，還助力不同背景的年輕人從全球視野中發掘機遇、實踐夢想，投身創科行業開啓潛力無限未來。香港擁有獨特的地理優勢，不僅背靠大灣區完善的創科產業鏈，亦聯通內地與國際的龐大市場，為初創企業及人才實現夢想搭建理想平台。」
（資料及相片由客戶提供）