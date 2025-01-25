「房協獎助學金計劃」扶植人才二十載　為業界育新銳

香港房屋協會（房協）一直以「人才為基」為信念，而為支持更多生力軍加入業界及扶掖後進，房協於2006年成立的「房協獎助學金計劃」，嘉許修讀本地房屋發展相關課程的優異生，並為有經濟需要的同學提供資助，及後因應房協的業務發展更涵蓋長者服務相關課程。計劃推行至今已超過1,600人受惠，累計頒發近1,200萬港元的獎助學金。日前，房協舉行第20屆獎助學金頒獎禮，本年度117位來自13間本地大專院校及其持續進修學院、社區學院，以及3間職業訓練局轄下院校的學生，各獲頒發港幣10,000元獎助學金。



專注人才培訓 承傳創建未來

在頒獎禮上，房協主席凌嘉勤教授表示：「房協多年來肩負社會使命，在推動房屋發展的同時，亦不遺餘力為香港可持續發展作出貢獻，而支持年青人發展是重要一環。20年來，計劃推動業界薪火相傳，今年頒獎禮以『承傳廿載•共創未來』為題，期望本地房屋業界發展能傳承，締造社會長遠福祉。」

此外，房協自1994年起，每年亦向香港大學「房屋管理碩士兼讀課程」的優異生頒發「樂年神父獎」，表揚其卓越的學術表現。

房協主席凌嘉勤教授表示：「獎助學金計劃期望啟迪年青人承先啟後，讓本地房屋業界發展能傳承，為社會永續發展作出貢獻，一同創建香港未來。」

為攀冰夢想放棄穩定收入 龔子珊勉勵學生懷著初心追夢

今年的頒獎禮特別邀請2024年香港十大傑出青年、香港唯一冰雪攀登女運動員兼兩屆「包山后」龔子珊（Janet）擔任嘉賓，分享她追夢的熱血故事。Janet在分享中提到：「第一次在無人之境的雪山上，只看到小鳥的腳印，令我感到儘管像小鳥如此嬌小，只要努力揮動翅膀，也能到達我們難以企及的位置。」她亦講到曾因學業及疫情暫別冰攀，但憑堅毅意志重拾初心，克服資源不足及身體傷患，最終實現攀登世界高峰的夢想。Janet以自身經歷勉勵得獎同學珍惜房協的支持，善用獎學金增值自己，也要有攀越雪山般的毅力不斷前行，不斷探索，敢於嘗試，令人生更有意義，並盡展所長回饋社會。

冰攀運動員龔子珊鼓勵獲獎學生多嘗試不同挑戰，善用獎學金為自己增值。

同學會延續理念 歷屆得獎者共譜新篇

為進一步凝聚歷屆得獎同學，促進他們的個人及專業發展，並鼓勵他們熱心服務社會，房協於2019年成立「房協獎學金同學會」，至今已舉辦超過60場活動，涵蓋專業分享、社區活動、個人身心健康及義工服務等範疇，累計義工服務時數接近5,100小時，受惠人數超過46,000人。此外，同學會成員能獲優先考慮參與房協暑期實習生計劃及招聘面試的機會，為自身事業發展增添機遇。

頒獎禮當日，歷屆得獎者更與「房協獎學金同學會」義工服務的受助兒童一起獻唱20周年主題曲《美夢看得見》，彰顯「傳承」的意義。歌詞除了感謝房協的栽培，亦勉勵年青人學有所成後不忘貢獻社會，這正正表達了同學會的理念。

歷屆獎助學金得主與「房協獎學金同學會」義工服務的受助兒童一起獻唱計劃20周年主題曲《美夢看得見》，勉勵年青人學有所成後不忘回饋社會。

第20屆得獎同學湯榮豐（香港大學工學學士（土木工程））表示：「希望將來可以投入社會參與更多可持續發展、智慧城市的設計，參與打造更安全及舒適的居住環境。」

房協與院校攜手 繼續推動青年發展

展望未來，房協將繼續透過「房協獎助學金計劃」與各界攜手推動青年發展，薪火相傳為香港創造繁榮共融的未來。

「房協獎助學金計劃」頒獎禮當天亦在網上同步直播，大家可按此連結重溫當日盛況。

院校代表感言