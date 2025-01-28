保良局眾心行善|上海商業銀行呈獻:新春保良迎金蛇 初一賀歲

農曆新年是中國傳統的重要節日，也是家庭團聚的時刻。保良局連繫眾心行善，透過多元化的服務項目，為社會上有需要人士提供適切的支援，同時送上節日祝福。



居住在保良局兒童之家的女童—曉桐，就讀中四，於中一時因家庭問題而入住家舍。家舍不但提供穩定的生活環境，在本局職員的鼓勵下，本來性格内向的曉桐更積極發展自我，如學習繪畫及參加舞蹈表演，從而提升了她的自信心。此外，她還學會了關懷他人及獨立自理，生活態度變得正面積極。

另一服務使用者巧玉，退休前因工作過於勞累，以致身體出現痛症和三高等問題，這些問題都令她難以在家中煮食。而保良局社區飯堂正好幫助她解決此問題。中心除了提供價格實惠的飯餐，支持服務使用者的膳食外，亦開設書法班及手工班等，協助他們擴闊社交圈子和改善身心健康。巧玉經常與中心其他會員一同參與活動，分享生活中的大小事，成為彼此的依靠。

今年農曆新年賀歲節目《上海商業銀行呈獻：新春保良迎金蛇》集合一眾實力人氣歌手藝員與本局服務受眾，透過綜藝歌舞表演及慈善親子遊戲等精彩環節與全港市民度歲，分享更多正能量故事，亦為保良局轄下逾300個服務單位籌募善款，以支援基層及弱勢社群。

保良局約定您！請於1月29日（大年初一）晚上9時45分準時收看無綫電視翡翠台的《上海商業銀行呈獻：新春保良迎金蛇》，節目播出期間，您可致電捐款熱線2280 4888（60條線）響應呼籲。捐贈愛心利是，讓更多有需要人士受助，於新春佳節一同分享愛與關懷。此外，您亦可以按此以電子方式捐款，即時共同響應善舉。

善款用途參考：

每捐款港幣$100，可贊助有需要人士享用兩天的早、午、晚有營熱餐。

每捐款港幣$500，可贊助一位發展障礙的幼兒接受一節綜合遊戲訓練，以提升幼兒的認知、社交、語言、大肌肉、小肌肉及自理等能力。

每捐款港幣$1,300，可贊助一位有特殊學習需要的幼兒接受兩節言語治療服務。

每捐款港幣$2,000，可贊助一名體弱長者按醫療或身體需要，依醫護專業建議，購買血壓計或康復用具。

凡捐款港幣$500或以上，將獲贈保良局社企「一同手作」禮品一份（將會隨機送出）。禮品由本局殘疾學員參與製作，數量有限，先到先得，送完即止。

禮品由保良局社企「一同手作」的殘疾學員參與製作。

保良局兒童之家曉桐(後排右三)現為家舍大姐姐，一起照顧家舍「弟妹」的責任，讓愛傳承。

社區飯堂服務除了為有需要人士提供實惠的飯餐，更讓會員擴闊社交圈子，提升身心健康。

【節目詳情】

播映日期：2025年1月29日（農曆大年初一）

播映時間：晚上9時45分

播映頻道：無綫電視翡翠台

司儀：汪明荃、陸浩明、周奕瑋及何沛珈

演出嘉賓（排名不分先後）：鍾鎮濤、Maria Cordero、謝雪心、胡定欣、譚俊彥、曾比特、鍾柔美、詹天文、周吉佩、譚輝智、黎諾懿、朱凱婷、張振朗、朱敏瀚、江嘉敏、胡鴻鈞、安德尊、海兒、關嘉敏、黃奕斌、羅啟豪、支嚳儀、顔米羔、陳俞霏、梁超怡、曾展望、黃婧靈、倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤。

歌手鍾鎮濤現場獻唱，用歌聲為呼籲大眾支持保良局。

一眾主禮團嘉賓主持《上海商業銀行呈獻：新春保良迎金蛇》的啟動儀式，為是次新春賀歲節目揭開序幕。

財神向在場嘉賓大派利是，於大年初一向全港市民拜年賀新歲，同時寓意保良局善款數字節節上升。

實踐「以人為本 眾心行善」

誠邀善長捐出利是與保良局連成一「善」，在分享佳節歡樂的同時，讓更多有需要人士得以受惠。

立即捐款

1. 線上捐款方法：https://cnyshow25.poleungkuk.org.hk/ 或掃瞄以下QR code：

2. 熱線電話號碼：2280 4888（60線）

市民可於2025年1月29日（農曆年初一）晚上9:15至午夜12:00期間致電以上捐款熱線捐款。

3. 銀行/ 網上存款或自動櫃員機

請將捐款存入保良局於各大銀行的帳戶

4. 全港 7-ELEVEN 或Circle K便利店

請前往任何一間7-Eleven或Circle K便利店以現金捐款。

５. 以劃線支票捐款(抬頭：保良局)

備註：

- 捐款港幣$100或以上可申請扣稅

- 如需禮品(適用於捐款$500或以上) / 收據：請將付款證明 / 付款截圖，連同收據抬頭名稱、本地郵寄地址／電郵地址、聯絡電話及捐款人編號（如有），並註明「新春保良迎金蛇」，電郵至 frevent@poleungkuk.org.hk 或 WhatsApp 至 6708 2413 （保良局籌募部），又或郵寄至香港銅鑼灣禮頓道66號保良局莊啟程大廈10樓籌募部。

- 禮品將於2月10日起安排陸續送出(速遞到付)

查詢：2277 8531 / 6708 2413（ＷhatsApp）

鳴謝支持：

特別鳴謝以上善長支持是次籌款活動，積極推廣保良局多元化服務。

(資料及相片由客戶提供)