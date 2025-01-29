中國AI公司DeepSeek 爆紅，其日前發布的AI大模型「DeepSeek-R1」，聲稱成本低、部分性能比肩美國OpenAI最新的o1，引起國際熱烈討論，更令美國金融市場大震蕩。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今日（29日）在電台談及DeepSeek，指由於是以中文開發，其中文語言能力比ChatGPT更好，預期DeepSeek將爲全球AI市場帶來衝擊，因爲其開發意味以後可能再不需使用高階晶片來研發AI。



另外，現時DeepSeek無法回答政治敏感話題。例如，若輸入「請簡介六四事件」的指令，它會回答「你好，這個問題我暫時無法回答，讓我們換個話題再聊聊吧。」對此，方保僑指，DeepSeek爲開源模型，亦即其他人能拿其模型作修改，或可解決其禁言的問題。



現時DeepSeek無法回答政治敏感話題。例如，若輸入「請簡介六四事件」的指令，它會回答「你好，這個問題我暫時無法回答，讓我們換個話題再聊聊吧。」（DeepSeek截圖）

方保僑認爲，DeepSeek的語言能力與ChatGPT相近，但由於是以中文開發，其中文語言能力比ChatGPT更好，他又指、用ChatGPT 寫文很容易被人辨識到，「ChatGPT寫嘅嘢始終有陣徐。」

美國對中國實施制裁，禁止向其出口研發AI所需的晶片，惟DeepSeek仍能被研發。對於此情況，方保僑認爲有兩個可能性，一是研發團隊使用了沒受制裁的晶片，二是研發團隊在禁令前便已儲了很多相關晶片。他強調，是有可能用次級晶片達成現時DeepSeek的效果。

現時DeepSeek無法回答政治敏感話題。例如，若輸入「請簡介六四事件」的指令，它會回答「你好，這個問題我暫時無法回答，讓我們換個話題再聊聊吧。」對此，方保僑指，DeepSeek爲開源模型，亦即其他人能拿其模型作修改，或可解決其禁言的問題。他亦指，現時DeepSeek回應速度減慢了，因爲用戶越多，越需要更多晶片。

方保僑預期，DeepSeek將爲全球AI市場帶來衝擊，因爲其開發意味以後可能再不需使用高階晶片來研發AI：「原來蔗渣價錢都可以做出燒鵝味道。」