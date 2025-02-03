財赤｜劉智鵬稱可縮研究經費引工商界資金　鼓勵大學「走出市場」

財政司司長陳茂波昨日表示，面對財政赤字，政府部門要開源節流，在教育、醫療支出方面有節約空間。立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬今日（3日）接受電台節目訪問時稱，可考慮縮減高等教育的研究經費，並將工商界引入大學，加大科研人員在非政府方面所取得的經費，又稱現在是合適時機鼓勵大學「走出市場」，連接市場的資源推動研究，然後研究應用在市場上，做到產學研。

醫療衞生界立法會議員林哲玄在同一節目提及藥物浪費問題，又引述研究指只有三分一病人會完成整個藥物療程，其餘不會食完所有藥。他建議專科可減少病人藥量，但增加病人到社區藥房配藥的次數，讓藥劑師判斷藥物是否出現副作用、是否需提早到醫院覆診等。



立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬接受電台節目訪問時表示，理解及接受教育方面的節流方案，但要考慮資源分配。（資料圖片）

財政司司長陳茂波昨日表示，面對財政赤字，政府要開源節流，以「節流」為主，「開源」為輔，政府各部門要加大力度節流，減少部門開支，在教育、醫療支出方面亦有節約空間。

劉智鵬：將工商界引入大學 做到產學研

立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬接受電台節目訪問時表示，理解及接受教育方面的節流方案，但要考慮資源分配。他說，業界認為學前資助及職業專才教育撥款不足，政府上個財政年度增加有關撥款，而他認為有調整空間，例如將基礎教育的資源撥至學前教育。

高等教育方面，他認為可縮減高等教育研究經費，並考慮將工商界引入大學，加大科研人員在非政府方面所取得的經費，又稱現在是合適時機鼓勵大學「走出市場」，連接市場的資源推動研究，然後研究應用在市場上，做到產學研。除了研資局的研究撥款，他認為可考慮「兩條腿一齊行」，讓大學可考慮其他非政府研究經費。他又建議縮減比例一致，避免逐間調整，「你又多一點，我又少一點，數目會很複雜。」

醫療衞生界議員林哲玄。（資料圖片/廖雁雄攝）

林哲玄關注藥物浪費 倡醫管局公開開支分項

在2024/25年度，醫療衞生佔政府經常開支約19%。醫療衞生界立法會議員林哲玄在同一節目表示，隨着人口老化，社會對醫療需求增加，削減資源並不容易。他說，目前醫療最大公共開支來自醫管局，建議應設規範，以服務大眾和重症為主，「令錢用得更加精準」。他又指，目前市民無法得悉公立醫院的開支分項，例如做了多少個手術及治療、成本為多少等，批評現時「（政府）比幾多、（醫管局）就洗幾多。」他認為當局需改善有關做法，讓資源得以妥善運用。

藥物開支方面，他認為有調節空間，過去兩年度佔整個開支超過10％，雖然理解部分藥物較貴，但同樣不能忽視浪費問題，他提及曾有外面藥店可購買公院藥物。他建議專科可減少病人藥量，但增加病人到社區藥房配藥的次數，讓藥劑師判斷藥物是否出現副作用、是否需提早到醫院覆診等。他又引述研究，只有三分一病人會完成整個藥物療程，其餘不會食完所有藥，導致藥物浪費。根據他的經驗，部分病人對藥物有誤解而沒有服藥，卻又不敢告訴醫生。

治療方面，他建議醫管局增設指引，解釋什麼情況下需進行特定醫療步驟，從而將穩定個案可以轉介家庭醫生，減低成本，也可以縮短治療的輪候期。