東鐵綫故障｜張欣宇料工程車避震器故障致傾側　澄清搶修時曾出軌

港鐵太和站至粉嶺站之間，今天（5日）有一架工程車傾側故障，東鐵綫服務受阻，港鐵強調工程車無出軌，料列車服務下午恢復正常。



港鐵前工程師、香港新方向立法會議員張欣宇曾經指工程車出軌，他之後澄清說法，據他了解是搶修時工程車曾經出軌，如強行拖走工程車，將令其他路軌設備受損，故今次事故處理需時。他形容事故罕見，估計工程車避震器出問題釀成事故。



張欣宇（潘耀昇攝）

涉事的五卡工程車上午停在太和站與粉嶺站之間，港鐵表示其中一個吊運車卡的水平感應系統故障，令車卡傾向左邊，安全起見先處理好傾側問題，再將車移離，爭取下午稍後時間恢復服務。

工程車故障令東鐵線服務受阻。

張欣宇：搶修時工程車曾出軌

張欣宇出席A4聯盟新春傳媒茶聚時，被問到今次事故是否罕見，他說今次工程車故障，導致列車服務受阻半日實屬罕見，「最初以為出軌先會搞五、六個鐘」，估計工程車避震器故障，引致車卡傾斜，「一開始出現事故時應無出軌，如果強行拉開架車係會出軌，有啲相片見到架車係離開咗路軌。」

張欣宇認為強行拖走傾側的工程車，可能令其他路軌設備受損，所以港鐵要修復工程車的避震器才可清場，令今次事故處理比之前更困難。他促請港鐵盡快調查事故原因，檢視同年期的工程車會否有故障風險，避免同類事件再發生。車務方面，他引述有市民反映資訊不清，希望港鐵加強資訊發放。