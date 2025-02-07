配鏡忌貪平!內地劣質鏡架鎳含量超標致敏Eziwish嚴謹品控消費保證

不少內地眼鏡店以極低價及贈品作招徠，吸引港人北上配鏡。在追求款式、鏡片、服務的同時，很多人會忽略了鏡架的質量，隨時因鏡架的重金屬含量超標而導致過敏反應，隨時因貪平而損害健康。一向對品質要求極高的香港人，如何選擇一間值得信賴的眼鏡店，既能保證質素，又能享受到合理的價格？位於深圳的Eziwish眼鏡，從2025年起，定期對眼鏡進行抽檢，並於2024年末將低質產品下架，清退了供應商，務求為每位顧客提供健康安全的產品，加上專業的檢測流程以及舒適時尚的設計，成為北上港人推薦的眼鏡店。



金屬鎳致紅腫脫皮 Eziwish季度抽檢保健康

有消費者發現長時間佩戴低品質的眼鏡，太陽穴附近及耳後皮膚會出現紅腫、痕癢，甚至脫皮的問題。這些問題大多源於眼鏡鏡架材質不合格，特別是金屬鏡架含有過量的金屬鎳，容易引發皮膚過敏；就算是健康人士，長期接觸過量鎳也可能出現敏感反應，長者及兒童在選購鏡架時更不能掉以輕心。可惜市場上對金屬鏡架中鎳的釋放量並沒有硬性標準與規管，大部分鏡架在質檢時也沒有檢測這項指標，令注重品質的消費者難以篩選安全的金屬鏡架。

Eziwish深知消費者的擔憂，因此從2025年起，每季度對鏡架進行嚴格的抽檢，檢測鎳含量，確保每一副眼鏡都符合嚴格的品質標準，以保障消費者的健康。

純鈦眼鏡沒有鈦﹖Eziwish首批抽檢100%過關

純鈦眼鏡以其輕盈、耐用、抗腐蝕等優點，近年來越來越受歡迎。不過，市場上有不少標榜「純鈦」的眼鏡，實際上鈦的含量卻無法保證，甚至只是在鏡架上印有「鈦」的標籤，令消費者難以分辨真假。

Eziwish亦針對純鈦鏡架進行專業檢測，確保每副純鈦鏡架的鈦含量達標，並向顧客公開檢測結果，提升透明度，讓消費者買得安心。2025年1月，Eziwish已完成首批抽檢，所有鏡架均通過純鈦含量及其他質量測試，對於需要長時間佩戴眼鏡的學生和上班族而言，一副真正的純鈦鏡架，絕對能夠提升舒適度。

首次檢測結果︰1款鏡架鎳釋放含量檢測及4款鏡架純鈦含量檢測。

專業團隊嚴格篩查 杜絕「三無」

此外，Eziwish更從源頭嚴格篩選供應商，只與擁有合法資格的供應商合作，並定期進行評估，確保其穩定性和可靠性，杜絕「三無產品」。加上專業的顧客服務團隊，及時處理Eziwish不僅重視品質，更追求設計感與佩戴舒適度的完美結合。他們的眼鏡款式時尚，適合不同年齡層及需求的顧客。同時設有專業的顧客服務團隊，及時處理顧客反饋，並根據意見持續改進產品及服務，提升顧客體驗。Eziwish以專業國際設備及正品授權鏡片著稱，5年經驗以上的驗光師團隊，逾千款鏡架選擇，絕無有任何隱藏費用及強制推銷，為大家帶來一站式優質配鏡體驗。

福田店

地址：福田區新天世紀商務中心A座10樓1001（地鐵3/7號線 石廈地鐵站A出口馬路對面）

交通：落馬洲口岸出來3個地鐵站 搭乘4號線在福民地鐵站換乘7號線石廈站下車A出口出來過馬路即可

南山店

地址：南山區海岸大廈東座B區8樓813（地鐵2號綫、8號綫、13號綫、11號綫 後海站D1出口)

交通：深圳灣口岸出來搭乘13號綫2個站即可到達

電話：+852 4609 3427 / +86 191 6859 8939

微信：Eziwish

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