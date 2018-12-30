藉哈利波特魔法「港爸」創主題餐廳：是時候完成男人的夢想

繁華喧嘩的旺角街頭，有一棟大廈的4樓，瀰漫著魔法氣息。每當「麻瓜」穿越寫有9¾月台，便進入了「霍格華茲」魔法學校。昏暗的黃色燈光下，酒紅與深灰色磚牆相間，牆上掛有飛天掃帚、魔杖、移動肖像，餐桌整齊的兩邊擺放，猶如置身電影中學校的大堂。 這裡，是以《哈利波特》為主題的樓上咖啡店「9 3/4 cafe」，由老闆之一的「港爸」曾朝陽（Dicky）和女兒曾芷晴（Cadence）一木一桌，設計及裝修而成。面對從安穩打工逾廿年，人到中年毅然決定創業，曾朝陽笑說：「這是男人的浪漫，人生到了一定時候，就想找些東西轉換一下，完成男人的夢想。」

店內中間，放置一半的手推車和行李箱、鳥籠，月台的佈置與電影畫面近乎一樣。（梁鵬威攝）

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身穿印有店名黑色衛衣的曾朝陽（Dicky），一時忙於送餐、收銀，一時忙於考核客人「魔杖」誰屬。40歲的他，約兩年前還是一名普通「打工仔」，在電訊公司從事技術支援工作逾廿年，輕輕揮著魔杖、淡然地說：「以前接電話應付客人，聽夠了受氣說話，也做悶了 。人生經驗吸收了很多，隨著年紀在增長，也想將學到的，運用得更好。」

受夠了氣 毅然創業經營主題餐廳

於是，他毅然辭職，2016年年中與合夥人創業，以《哈利波特》為主題經營餐廳 ，「旺角多年輕人，樓上舖又可以有不同類型主題，就想找個認識度高，而魔法元素可以天馬行空做裝飾，自己找材料製作。」他們投資數百萬元作「頂手費」、舖租及裝修等，在去年10月起試業。

曾朝陽（Dicky）指，試業初期工時長、工作量大，更一度三個月沒有休息，需要逐步修改營運模式。（梁鵬威攝）

咖啡店門口，掛著半個貓頭鷹鳥鳥籠，和兩個「被斬一半」的英式皮革行李箱放在手推車上，推開店門，映入眼前的金色磚牆上，亦放置另一半的手推車和行李箱、鳥籠。與電影畫面近乎一致的裝飾，成為客人的「打卡」熱點。

一手一腳砌出魔法場景 女兒旅遊購入不同魔杖​

Dicky得意地說：「裝修都是自己落手落腳做，腦海中有畫面，知道哪裡要擺放什麼，行李箱、手推車都是自己𠝹的。如果找裝修師傅直接做，又未必是想要的。」

餐廳內部分牆壁貼上場景牆紙，走廊、「打卡」區等則由深灰色、金色「文化石磚牆」砌成，卻一度令Dicky苦不堪言：「磚頭由自己砌，由早到晚，用了1至2周，試過砌砌下牆因不牢固而倒塌。」牆上分別掛有兩個飛天掃帚、全套角色使用的魔杖、仿移動肖像，書架內則放置書籍、貓頭鷹公仔等，大部分是他和女兒從前旅行時，購買的電影相關產品，「一定會買魔杖，要去3個環球影城買，否則未必齊全，現在就有20、30枝，還有巫師袍、分院帽、立體書，兩支飛天掃帚也要數千元。」

兩父女都喜歡《哈利波特》，曾在各地的環球影城哈利波特魔法世界，搜集各主角使用的魔杖。（梁鵬威攝 ）

由於未獲授權，他們也不敢「直搬」電影場景及其道具，Dicky無奈稱，「收過電影公司律師信，我們也諮詢過律師意見。所以我們很多裝飾品都是找相近的，甚至在淘寶買。」

餐牌、菜名別具心思 「吐真劑」是青蘋果乳酪

裝修得逼真，連餐牌、菜名也別具心思，如「吐真劑」是青蘋果乳酪，「巨人海格的創可貼」是紐西蘭肉眼配黑醋汁，均是忠實粉絲曾芷晴（Cadence）的創意：「第五集《鳳凰會的密令》，第20章海格的故事，海格受傷返回霍格華茲後，將帶血的龍肉敷在臉上，幫助鎮痛，我就是這樣聯想。」

女兒曾芷晴（右）笑言，曾經聽到爸爸要創業開餐廳，心想：「認真㗎？會唔會拍烏蠅㗎？」（梁鵬威攝）

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作為好幫手、21歲女兒Cadence，於小學看過《哈利波特》電影，自此被深深吸引，中、英文版書百讀不厭，每個人物關係、咒語等了如指掌。店舖營業後，眼見爸爸曾經三個月不休地工作，她也半工讀幫忙，「初時聽他說創業，我心想『認真嗎？會唔會拍烏蠅？』」經歷過開舖初期，店內冷清清，再於社交平台宣傳餐廳，吸引不少外國客，Cadence也開心與志同道合者交流心得。

食物從不同國家進口 成本佔整體三成

看著客人開心地不停拍照，Dicky也直言：「港人對主題餐廳的熱潮很易過，我預做兩年再看情況，畢竟樓上舖競爭大，我們要保證食物質素，從不同國家進口食材，成本已佔整體開支約三成，食物價錢自然難降低。若加租3至4成，肯定做不下去。」餐廳領有食環署的食肆牌照，沿用過往的電磁爐煮食，餐飲創業初哥雖知前路艱難，卻是輕輕一笑：「這是男人的浪漫，人生到了一定時候，就想找些東西轉換一下，完成男人的夢想。」