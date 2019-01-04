【孤獨海洋】自閉症少年不諳水性　揚帆破浪助自立　代表港出賽

「我鍾意望海」，在一望無際的海洋上，雷文傑找到自己的天地。 自小患有自閉症及中度智障，阿傑的心扉從不曾為任何人打開過，唯獨需要毅力、平衡力的帆船，成為他連接世界的鑰匙。雖然不諳水性，但阿傑卻主動參加帆船隊，過三個月的訓練，性格內向的他不僅能學懂自立，亦學懂與來自主流學校的學生合作，最終更獲選前往日本，與150位來自24個國家的好手競賽。

自小患有自閉症的阿傑，透過參加帆船隊，令性格上亦有改變。（受訪者提供圖片）

兩歲確診自閉症 最愛大海

阿傑於兩歲時確診自閉症及中度智障，溝通能力較弱，只能說簡單詞彙，加上性格內向，言談間需要母親不時在旁鼓勵。自閉症又稱「孤獨症」，因為患者多數表現得較為獨僻，但阿傑談及談及自己的興趣時，語氣卻十分堅定：「我鍾意望海。」

17歲的阿傑於今年7月時經由學校社工轉介，加入由慈善團體「親切」舉辦的帆船隊。他首次接觸到帆船，已深深愛上這項運動，因為他很享受於海上的感覺。他於隊中與18位分別來自特殊及主流學校的學生，一同學習帆船技巧，更獲選為團隊代表前往日本參與國際帆船比賽。

不少自閉症患者自理能力未必及常人，而帆船講求平衡力，出海後搖擺不定，惟阿傑每次出海都無懼風浪，在海中心解繩揚帆，與機構義工協力完成訓練。雖然不時落後於其他好手，但仍獲得教練稱讚。阿傑說，更視教練為偶像，「好想好似教練咁有型，想教其他人。」但他可以克服海浪，對「牠」卻束手無策，「有次訓練有條魚跳上身，我即刻撥走，好驚！」

帆船隊改變人生

訪問當日，傑仔正準備為比賽作最後衝刺，聯同幾位來自其他機構的好手一同受訓，更自信滿滿稱「我要贏冠軍。」

雖然阿傑喜愛大海，但難以想像他原來不諳水性，「他以前有水入眼都會驚。」阿傑媽媽憶述。她坦言初時最憂慮安全問題， 一度不想兒子參加帆船隊，加上自閉症令阿傑的學習能力稍遜於主流學生，「有自己一套，唔鐘意聽人講。」甚至連情緒波動亦較大，容易因小事動怒。

阿傑媽媽（右）一度因安全問題，想過拒絕讓阿傑參加帆船隊。（張嘉敏攝）

豈料，經過三個月的訓練後，阿傑不僅由「怕醜仔」，搖身一變學懂與拍檔合作，甚至成為朋友，「我哋兩個都好鐘意聽歌。」他以往亦常被老師投訴不守規則，到現在用心聆聽教練的一字一句，連教練亦形容他樂於學習，「係印象最深嘅一位學生。」而全程陪同訓練的「親切」機構活動統籌羅寶華亦稱，觀察到阿傑於練習過程中有改變，不但漸見主動，更能與其他學生拉近距離。他認為運動有如一條橋樑，不論主流或殘障的學生均能於藉此達到共融。

最令阿傑媽媽欣慰的，莫過於見證著他漸漸學懂照顧自己，「以前沖涼、執嘢都要我幫，依家可以自己去做。」訓練過後，阿傑會主動去沖涼更衣，媽媽眼中流露著點點安慰，「他依家開心咗好多，次次訓練完都會同我分享細節。」

為期四日的賽事於10月18日完結，雖然最終未能獲獎，但首次參賽的阿傑仍能於共52個隊伍中擠身48名。更重要是，阿傑首次離開媽媽的照顧，能於生活上有自理能力，甚至打開心扉認識各國選手，讓帆船在這片本來孤獨的海洋中打破隔閡，帶領著他航向外面的世界。