【天文台科普】月食過程時長時短關邊個事？專家拆解月亮消失秘密

（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

每次月食過程的時間都長短不一，這到底是受什麼因素影響呢？本文將運用天文學概念解釋這個現象。

地球環繞太陽公轉的橢圓形軌道稱為黃道，月球圍繞地球公轉的橢圓形軌道稱為白道，這兩條軌道的平面相交成兩個約為５度的黃白交角（圖一上方）。當滿月的時候，月球愈接近黃白交點便愈容易發生月食。當整個或一部分的月球進入地球本影時，便會產生本影月食。本影月食分為月全食（地球本影遮蔽整個月球）及月偏食（地球本影遮蔽部份月球）。

第一個影響月食長短的因素是月食路徑與地球本影的距離。圖一下方顯示月食時月球相對於地球本影中心的兩個典型路徑。當月食發生在月球較遠離黃白交點時，月球的移動路徑會較貼近地球本影的邊沿，令月球被地球本影覆蓋的時間較短（右邊情況）；若月食發生在月球較接近黃白交點時，月球的移動路徑會較接近地球本影的中心，令月球被地球本影覆蓋的時間較長（左邊情況）。換言之，月食時月球愈接近黃白交點，月食過程的時間便愈長。

圖一：月食時月球相對於地球本影中心的兩個典型路徑（香港天文台提供）

第二個因素是地球本影的大小。當地球在近日點（地球軌道距離太陽最近的位置）時，投射到月球附近的本影會較小，令月球被地球本影覆蓋的時間較短（圖二右方）；當地球在遠日點（地球軌道距離太陽最遠的位置）時，投射到月球附近的本影則較大，令月球被地球本影遮蔽的時間較長（圖二左方）。換言之，假設月球與地球的距離不變，地球愈遠離太陽，月食過程的時間便會愈長。

圖二：假設月球與地球的距離不變，地球愈遠離太陽，月食過程的時間便會愈長（香港天文台提供）

第三個因素是月球被觀察時視覺上的大小。當月球在近地點（月球軌道距離地球最近的位置）時，它在地球上看起來會較大，其通過地球本影的時間便會較短（圖三右方）；而當月球在遠地點（月球軌道距離地球最遠的位置）時，情況則會相反（圖三左方）。換言之，當月球愈遠離地球，月食過程的時間也會愈長。

圖三：當月球愈遠離地球，月食過程的時間也會愈長（香港天文台提供）

（為突出效果，所有圖中的天體大小及距離並非按照真實比例而繪製。）

原文：月食有長短

作者：香港天文台許大偉、黃偉光