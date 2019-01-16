【天文台科普】強冷鋒過境可致天氣突變？有烈風氣溫仲急降10度…

（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

由於海陸吸收熱能量的差異，產生了冬季和夏季的典型季候風天氣。在中國西部的青藏高原對季候風的影響，既有熱力作用，又有地形動力作用。冬季的青藏高原是其中一個冷空氣的來源，並形成冷高壓，冷空氣基本上會以反氣旋式外流向南擴散。北半球的冬季一般是由12月至2月，但是冬季季候風的爆發在3月也時有發生，甚至乎到5、6月也可能發生，祇不過其強度和發生次數隨季節轉變而減少罷了。

以下的例子是發生在2009年3月13日，一道強冷鋒及其相關的冬季季候風為香港帶來明顯的天氣突變。從圖一的地面天氣圖可以看到一道冷鋒在當日早上已到達華南地區，預料這道冷鋒會在同日下午橫過香港。冷鋒到達香港前，香港的天氣仍相當平靜，吹輕微的偏西風，香港部份地區錄得攝氏25度高溫。當冷鋒在下午3時10分後橫過香港時，香港國際機場在20分鐘內由5海浬左右的偏西風（圖二）轉吹超過25海浬的西北偏北風（圖三） ，新界西及大嶼山西部更錄得烈風。香港國際機場的氣溫由下午3時15分的攝氏24度急降至下午4時的攝氏17度（即在45分鐘內下跌7度） ，並再進一步下跌至午夜前的攝氏14度（圖四）；大氣壓力也由下午3時的1014百帕迅速上升至晚上9時的1024百帕（即6小時內上升大約10百帕）（圖五） 。因此，強烈的冬季季候風可在短時間內引致天氣出現突變。預報員除為市民提供預計冷鋒到達的時間外，還預測冷鋒到達前後的天氣轉變。市民應留意天氣預報，尤其是有明顯的天氣轉變時。香港天文台亦會發出寒冷天氣警告來提醒市民天氣寒冷及其對健康帶來的壞影響。

按圖看清圖一至圖五圖表數據資料▼

原文：強冷鋒過境帶來的天氣突變

作者：香港天文台何家亮