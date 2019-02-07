【天文台科普】冬天和夏天的雲雨有何不同？背後原因是這樣

（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

「夏雨隔田生，烏鴉濕半翅」的積雲天氣：在日間，特別是在盛夏時候，地面吸收大量太陽的熱量，引起大氣對流運動，將水氣帶上上空，慢慢形成孤立懸浮的「積雲」。這些雲，底部平坦，頂部突起，狀如棉絮，俗稱「饅頭雲」。

初期的積雲不會帶來雨水，但若繼續發展，到某一程度便會下雨。這種雲所帶來的降雨，稱為驟雨。特性是雨區局限在這片雲的覆蓋範圍內，為時頗短。遇上驟雨，不妨找有遮蔽的地方稍等一會，讓雲塊飄過，避免成為落湯雞。文人用誇張的手法去突顯這種局部地區特性，喻為「夏雨隔田生，烏鴉濕半翅」。

若雲塊進一步繼續發展，到了後期，雲的頂部發白炫目，外觀如椰菜花，高度可達一萬米以上，便成為積雨雲。這時候下雨，雨勢會很大，並可能有雷暴。

按圖看看帶來驟雨的積雲，慢慢發展成積雨雲的實例：

「烏雲接日頭，半夜雨稠稠」的層狀雲天氣：層狀雲主要由大範圍的氣流上升運動形成，常見於鋒面附近，即暖濕空氣碰到冷氣團，向上爬升的交界面上。當暖濕空氣抬升時，水汽冷卻凝結成大範圍的層狀雲。由深厚層狀雲產生的降水，通常比驟雨持續的時間長，但雨勢較小。

在香港的冬天，經常受冷空氣南下影響。當冷空氣接近香港時，一大片蔽光的厚雲從地平線上升，逐漸掩蓋過來。冷空氣到達時可能會下雨，範圍廣泛，而且還持續一段頗長時間。正正體驗了「烏雲接日頭，半夜雨稠稠」的民間說法。

按圖看看層狀雲形成，然後帶來雨水的實例：

有怎麼樣的雲，就有怎麼樣的雨。下次遇到這些特別的雲，留意它們的形狀演變及覆蓋範圍，不妨也來個即興的天氣預測。香港天文台定時發放境內不同地方的實時天氣照片，有興趣觀看的市民可以瀏覽以下網頁：http://www.weather.gov.hk/wxinfo/ts/index_c_webcam.htm

參考文獻

1. 束家鑫、鮑寶堂，1994，中國雲天，上海，科學普及出版社

2. 熊第恕，1983，氣象諺語淺釋，江西，人民出版社

原文：有怎麼樣的雲，就有怎麼樣的雨

作者：香港天文台馮銘燊