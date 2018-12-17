美國科研公司mCube進駐科技園　CEO：本港失去一代科研人

美國矽谷傳感器公司mCube進駐本港科技園半年，首席執行官李彬接受訪問時透露，公司在港需聘請3名員工，至今仍未「湊夠數」，令他大感頭痛。他形容，「我們失去了一代人，年輕人都去學習其他學科，認為工程學與國內難以競爭，但其實香港的大學培養出來的學生，不比美國差。」

品牌Xsens提供慣性動作追蹤（inertial motion tracking）的九軸傳感器，可精準捕捉人體動作，並向漫威系列電影《黑豹》提供該技術。（《黑豹》劇照）

mCube主力研發體積小、耗電量極低微機電系統動作傳感器。該公司去年收購品牌Xsens，曾向漫威系列電影「黑豹」（Black Panther）、《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy ），提供動作追蹤技術。

李彬透露，曾有國內及其他國家邀請進駐，提供免租、津貼等優惠，但香港科學園提供先進研發設備、分析工具及實驗室開放共用，「若要公司各自設立相同設備，價錢昂貴又浪費資源。」目前，公司大部分的生產工序在內地東莞、深圳及台灣進行，香港公司負責作客戶支援、概念驗證（Proof of Concept，POC）等。

李彬表示，目前與美國三個籃球隊合作，透過傳感器分析球員動作對表現的影響性，及防範運動創傷。（盧翊銘攝）

李彬坦言，進駐香港後的最大挑戰是「請人難」，「首批請3人，以本地人為主，初時很快請到2個人，但坦白說第3個人在條件上好難請。」他續說，本港欠缺研發及工程專業人士，迫不得已或考慮聘請內地人士，「在這方面，香港失去了一代人，很多人去了學習其他東西，又或是覺得與國內難以競爭。」

不過，李彬認為香港仍有優勢，因為本港大學工程訓練十分專業，而且港人具國際視野，護照可享多國免簽優勢，政府應加強鼓數理、科技教育。

新微型運動跟踪組件，有多個GNSS接收器支援。（盧翊銘攝）

他透露，早前公司聘請三名本地大學生做暑假實習，「事前有懷疑（他們）能否幫忙，但印度裔的CTO（首席技術官）面試後，感覺他們都不錯，聘請後better than expectation（比預期好），不比美國（學生）差。」

現時傳感器應用十分廣泛，除拍戲外也可應用在其他方面。李彬表示，品牌Xsens在動作分析技術（motion analysis technology）上，以3D 動作追蹤器（motion trackers）配合3D 運動學方案（kinematics solutions），目前與美國三個籃球隊合作，在測量人體動作後，可分析不同動作對球員的表現或治療的影響。