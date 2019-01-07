官場流傳周光暉或鄔滿海接任市建局主席　黃遠輝大熱變大冷？　

出任市建局主席逾5年的蘇慶和，任期將於今年4月30日屆滿，消息指政府尋覓的接替人選卻出人意表！原本被局中人視為大熱的非執行董事、土地供應專責小組主席黃遠輝，疑似未獲特首林鄭月娥青睞，近日「跑出」機會被大幅看淡。據悉，政府屬意其他人出掌市建局，官場更流傳人選包括去年9月剛卸下房協主席一職的鄔滿海、以及另一名市建局非執董周光暉。 不過，年屆72歲的「居屋之父」一旦要「再戰江湖」，或多或少反映出林鄭班子在處理重建及房屋政策範疇方面，難覓「信得過」及合適的人才。黃遠輝大熱變大冷，亦反映林鄭委任對方「擔大旗」大搞「土地大辯論」，表現卻未能令政府感到滿意，而他淪為「周永新2.0」的命運，似乎已不可逆轉。

蘇慶和將於今年4月底卸任市建局主席，誰人出掌市建局惹人關注。(資料圖片)

黃曾被政府邀請接替張震遠

鄔滿海接受記者查詢時表示，政府暫未有找他討論委任其出任市建局主席一事。而黃遠輝早前接受《香港01》訪問時，已表明不擔心今次土地供應諮詢工作會影響自身公職生涯，因他出任公職是希望在不同層面上幫助到香港整體社會。

現年71歲的蘇慶和，在2013年6月出任市建局主席，接替因商交所醜聞而辭去所有公職的張震遠，但他當年並非政府的首選，當時官場流傳，時任市建局非執董的林濬、陳家樂及黃遠輝，均曾接獲政府邀請，只是他們先後婉拒。而林濬及後曾出任市建局行政總監，與蘇慶和合作無間；陳家樂則在去年9月出任房協主席，顯示兩人都獲得政府重視和信任。

據了解，隨著蘇慶和任期快將屆滿，政府已開始物色接替人選，市建局中不少人都相信接班人，會是並無政黨背景的其中一位非執董，當中以黃遠輝被看高一綫，因他是資深的非執董之一；二來他曾在房屋、規劃及土地範疇出任多項重要公職，最重要是政府一度屬意黃接替張震遠，故他向來被視為大熱門人選。

然而，黃遠輝出任土地供應專責小組主席，肩負「土地大辯論」重責，但去年林鄭公開表態支持填海後，他一句「特首意見不能凌駕大眾」；及後「明日大嶼」計劃曝光後，他又表明「感到詫異和失望」、「難用諮詢1000公頃民意，撐1700公頃填海」等言論相繼出現，官場及政界中不少人早已預期，黃會成為「另一個周永新」，政府高層未來或不會再委以重任。

黃遠輝處理「土地大辯論」深受公眾讚賞，但卻被官場中人視為未能配合政府工作。(資料圖片) 鄔曾支持梁及林鄭選特首 事實上，市建局主席的新人選，不少人覺得是林鄭對黃遠輝在「土地大辯論」表現評價的最佳寒暑表。倘若他在市建局主席一職「陰溝裡翻船」，便可間接反映空穴來風、未必無因。不過，政府會否在稍後有其他「大動作」，相信要待市建局主席人選正式公布後才有分曉。 至於官場流傳熱門之一的鄔滿海，其實和市區重建亦有相當深的淵源。他出任屋宇署署長期間，曾以官方成員身份出任市建局非執董；而鮮為人知的是他早年在房屋署工作時，曾短暫借調到規劃地政科，協助制訂市區重建政策。 鄔滿海深受前特首梁振英及現任特首林鄭月娥器重，曾任梁振英競選特首團隊成員的他，向來被視為梁振英的房屋政策「軍師」；而他亦支持林鄭競選特首，去年房協70周年酒會林鄭出任主禮嘉賓，亦逗留至完成儀式才離開，反映她對鄔及房協的重視。