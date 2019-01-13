從小丑到海洋公園培訓經理　鄧永強：若不改變心態　好易被淘汰

在海洋公園內總是充滿小孩的歡笑、尖叫聲，他們見到小丑的表演更是興奮。24年前，初出茅廬的鄧永強陪朋友到公園面試，自己卻成為小丑演員，每日畫上「大花面」，穿上繽紛色彩的衣服，為小孩製造了無數歡樂回憶。 卸了妝的鄧永強，其後經歷重重難關，晉身培訓經理，學懂管理之道：「以命令、層壓方式要求同事執行政策，效果只會甚微。一間公司只有一個人的想法，是很難推行工作，所以要幫助同事們成熟地了解公司想法，才能實行得好。」

鄧永強希望同事在工作之餘，亦有適當的放鬆空間，故設立內部義工平台「MAD Studio」，包括提供零食、贈送小禮物等 。（林若勤攝）

臉上總帶著笑容的鄧永強（Bee），是海洋公園培訓經理（學習及發展），也是「創非凡」培訓計劃負責人之一。1994年，在朋友的慫恿下，他報名參加公園的「小丑學堂」，由普通銷售員搖身一變成為小丑演員。他笑言是：「讀書不成，中三畢業就出來工作。在百貨公司做了約一年，當時想過辭職，剛好陪人參加公園暑期工，就是想著有得玩。」

「別人以為我們演繹角色時似玩，但其實背後要做很多功夫」

暑假過後，朋友「玩厭」了演員工作，他卻孜孜不倦學習雜耍、拋火把、踩高蹺、拋樽等等，每天朝9晚6四處表演，又不斷思考創作新動作、練習不同的聲音和語言，只想吸引更多遊客駐足觀賞其表演，「別人以為我們演繹角色時似玩，但其實背後要做很多功夫，坦白說隨便一個人要吸引一班人，不是這麼容易，除非你本身好似劉德華這般才可以。」

小丑用歡樂醫治他人 其實也在治癒自己

努力亦為他帶來更多舞台演出機會：「當時的心態，當自己就是明星，是幫客人建立回憶的一員，他們的笑容和掌聲，讓我很有成功感。」小丑用歡樂，為心帶來溫暖，弭平了煩惱，醫治他人，其實也在治癒自己。鄧永強逐漸由演員，退居幕後接觸管理工作。

2012年底，他由節目部主管轉任至學習及發展部，「那段時間常常思考員工的價值定位是什麼，也就推動我轉職。」他接到的首項任務，是為新景區「香港老大街」的同事作培訓。這條舊街重現了香港50至70年代的風貌，有經典的古董老爺電車，傳統港式小吃，他指，「管理層認為負責零售、餐飲及保安的同事，要投入景區故事背景，凸顯當年的人情味，以角色扮演提供服務，如士多老闆娘口吻：『姐仔天口咁㷫，入黎飲啖茶先啦。』而不是一般銷售：『小姐，睇下買啲咩。』」

2012年，鄧永強被委派負責培訓工作，亦遇過不少挫折。（林若勤攝）

親身示範 想同事亦改變自己

怎料，上堂時就有同事不滿安排：「他們覺得自己是普通員工，不是來演戲，更有人向我說『我唔係你，我唔係嚟玩，我係嚟工作㗎』。當時給我感覺很大。」鄧永強未感挫敗，以邊做動作邊自我介紹，逐步引導大家進入課程，「想同事明白，每個人都需要因應景區、環境的變動，自己也要作出改變。隨時要有適應改變的心態，否則好易被淘汰。」深明身份的改變，自己也需增值，他便花三年時間讀夜校，完成學士學位。

鄧永強坦言，學歷只是入場門券，如何能在工作中展示自身價值才重要。他寄語新人若要到公園求職，要留意以下「貼士」：

1. 具主動性和有禮貌，因時常要面對遊客，需要保持笑容； 2. 熟悉公園的背景和願景，對應聘的職位有一定想法，如希望透過該平台做到一些事； 3. 面試時，多表達自己想法，切忌「問一句、答一句；問多句，才答多少少」； 4. 節目部演員需要即興表演，切勿膽怯或尷尬做動作

內部義工平台「MAD Studio」中，鄧永強會與同事設計、贈送獨一無二的記事本。（林若勤攝）

海洋公園近年重新構思內部培訓課程內容，為「創非凡（Make a Difference，MAD）」員工培訓計劃，透過活動、團隊合作等形式，培訓有潛質、或部門推薦等員工，成為未來管理層。

前線員工若只顧反映問題 易抱「要拗贏老細」心態產生矛盾

他舉例，若前線員工只顧反映問題，容易抱住「要拗贏老細」心態而產生矛盾，「雙方都不願聽對方說法，覺得自己是對的，情緒激動時就想說服對方聽從。」早年的展覽館、機動遊戲設施的排隊位置，只有一條繩作分隔，有員工反映遊客時常「瓹嚟瓹去」，難以管理秩序，惟情況遲遲未能改善。於是，他教大家寫建議書，提出解決方案後，現時排隊位置已加設攔網，「即時計劃不能全部達成，但逐個部分進行，都叫有改善。所以認準目標進發，中間枝節遇到打擊、挫折，都不是問題。」

同樣地，要管理層明白前線員工的困難，也非易事。鄧永強透露，公園亦向決策層提供培訓項目，包括到不同崗位的前線工作，如送餐、檢票等 ，「讓他們明白各崗位的工作性質，之後在資源分配上可以做得更好。」自從「教班」後，他便著手成立工作間，免費提供零食、飲品等，「雖然制度上很多時難以改變，但至少有平台令同事開心、放鬆，讓大家有歸屬感。」