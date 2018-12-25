「真」六合彩旺門投注站曝光！5年售12張頭獎彩票　大幅拋離十大

每周為港人帶來3次發橫財機會的六合彩頭獎，揀啱投注站往往是幸運兒捧走巨獎的至勝因素！多年來六合彩十大旺門投注站不少人都耳熟能詳，但原來有一間投注站近年「走勢凌厲」，在短短近5年時間內竟然已售出12張六合彩頭獎彩票，旺門情況更大幅拋離十大投注站，名符其實是「真」六合彩旺門投注站！

位於天水圍置富嘉湖二期1樓的天水圍投注站，在2014年至2018年10月11日先後售出12張六合彩頭獎彩票，是近年最旺門投注站。(文雪萍攝)

根據香港賽馬會提供資料顯示，位於天水圍置富嘉湖二期1樓的天水圍投注站，在2014年至2018年10月11日，原來已先後售出12張六合彩頭獎彩票，而該投注站歷來累積售出24張六合彩頭獎彩票，與元朗泰衡街投注站一樣並列六合彩頭獎投注站第15位，但該投注站半數售出頭獎彩票於過去5年內售出，可謂走勢凌厲！

至於傳統十大旺門投注站中，中環士丹利街及屯門市廣場過去5年各自售出7張頭獎彩票，已是十大中排名最高，但相比天水圍投注站仍有一段距離。

中環士丹利街投注站仍是十大旺門投注站中排名第一。(資料圖片)

十大旺門投注站過去5年售出六合彩頭獎彩票數目 投注站 地址 2014年至2018年(截至10月11日)售出頭獎彩票數目 中環士丹利街 中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖 7張 屯門市廣場 屯門市廣場第三期地段277號地下 7張 觀塘廣場 觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15及M20 4張 荃灣青山道 青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖 6張 尖沙咀漢口道 尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下 5張 上環干諾道西 上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖 1張 沙田好運中心 沙田好運中心商場109B號B三樓 3張 九龍灣德福 九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖 5張 大埔廣場 安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖 4張 大埔廣福道 大埔廣褔道158-172號大埔商業大廈地下 4張 資料來源：香港賽馬會

天水圍只有一間投注站，故不少區內居民會前往投注賽馬、足球及六合彩。(文雪萍攝)

六合彩40周年金多寶攪珠曾售出其中一張頭獎彩票

天水圍人口超過29萬人，但區內多年來一直只有一間投注站。天水圍投注站之前位於商場二期地下G01舖，名為銀座投注站，之後搬往1樓101舖，並名為天水圍投注站，繼續提供投注服務。

近年天水圍投注站售出最矚目的六合彩頭獎彩票，可追溯至2016年3月1日晚上舉行的六合彩40周年金多寶攪珠。最終逾1億元巨額派彩由5注瓜分，其中一注頭獎的彩票，正是在銀座投注站售出，該名幸運兒成功捧走27,218,060元彩金。