【工展會2018】市民通宵排隊待開幕搶購80元福袋　林鄭購買蝦子麵

第53屆工展會今日（15日）開幕，邀得特首林鄭月娥、中央駐港辦公室副主任楊建平等人作主禮嘉賓。 今年適逢工展會80週年，大會推出多項優惠商品，包括以80元購買價值8000元的福袋、冷氣機及水機等家用品。有排隊市民稱早於前一日早上到場排隊，一心打算購買冷氣機供自用。雖然終能成功獲得購買名額，但他批評大會要求排隊人士於取籌號後留在現場，「現場個個都係長者，要排通宵好辛苦。」

一年一度工展會今日開幕，大批市民到工展會「掃貨」。（余俊亮攝）

特首林鄭月娥到工展會購物，最終買了星級蝦子麵送贈他人。（余俊亮攝） 開幕典禮邀得特首林鄭月娥、外交部駐港特派員謝鋒、中央駐港辦公室副主任楊建平作主禮嘉賓。林鄭月娥於開幕儀式後，聯同其他官員在場到訪3個攤檔，包括售賣零食、本港製造的臘腸，及粉麵店舖。她稱購買了星級蝦子麵，打算送贈他人。

+ 2

排頭位購買原價8000元、現售80元福袋的吳先生，於周四早上到達，成功購得心得好。（余俊亮攝）

今年工展會推出多項優惠，包括總值8000元福袋、冷氣機、水機、壓力煲，及其他食材。於早上9時，各項優惠商品名額已滿，場外約有50人於排隊區等候。

排頭位購買總值8,000元福袋的吳氏夫婦，早於周四（13日）早上到場排隊。二人居於維園附近，故於晨運後到場排隊。雖然等待了兩個通宵，但最後成功購得兩個福袋，感到值得。福袋內有蟲草、鮑魚等食材，他們認為適合自己，會作自用。

買到鮑魚、蟲草福袋市民：排兩晚通宵都值得

成功購買價值2,680元福袋的陳先生，同樣於13日晚上8時到場。他稱當時一心希望購買8000元的福袋，不過到達時已滿額，只能退而求其次。福袋內同樣有鮑魚、蟲草及湯包等，對於福袋內容大感滿意，排兩晚通宵亦感到值得。他今年為首次加入搶購限量優惠，下年會再前來。

退休人士陳先生打算在工展會購買冷氣機。（張嘉敏攝）

購買冷氣機的退休人士陳先生稱，從報紙上獲悉今年安排有變，故於前一日早上10時到達，惟到場後才獲悉派籌後須留於現場等候。他稱晚上難以入眠，不過「辛苦一下有享受」，故仍感到值得。他批評大會安排不妥，應於派籌後讓他們離開。