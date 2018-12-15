傅家俊不滿合照遭挪用宣傳：被人誤會有錢收　香港置業承認疏忽

香港桌球「一哥」傅家俊的合照早前被地產代理挪用，並用以當作樓盤廣告張貼門外。傅家俊昨（14日）在Facebook發炮，批做法是「被代言」，更直言「香港運動員的肖像不需被尊重嗎？」 傅家俊今早（15日）再次回應事件，稱感到無奈，更指因此被多人認為有收受利益作宣傳，不排除會有跟進行動；然而香港置業就回應稱，事件是個別員工疏忽所致，已即時拆除海報。

傅家俊在Facebook開火，質疑香港運動員的肖像是否不需被尊重。（傅家俊Facebook截圖）

傅家俊昨日（14日）晚上在Facebook專頁上載一張由家人拍攝的相片，相中有一張宣傳新樓盤海報，以刊登於報紙的廣告作背景，但又將多間媒體有關該樓盤的報道、經紀與傅家俊合照、「租樓不如供樓」街訪等剪貼加上去，並張貼於黃泥涌道一間香港置業地舖外。傅家俊批評做法是「被代言」，更直言「香港運動員的肖像不需被尊重嗎？」

據了解，傅家俊目前不在香港，正在外國進行比賽。《香港01》曾經就事件向傅家俊查詢，傅家俊其後透過WhatsApp回覆承認，他確曾到現場買樓並與地產經紀拍照，但對方從來未有提及是用以宣傳。對照片被挪用作宣傳，他稱感到無奈，更指因此被多人認為有收受利益作宣傳，不排除會有跟進行動。

好無奈，好多人以為我收了錢幫他們做宣傳，不排除有跟進行動。 香港桌球運動員 傅家俊

該地產公司以登於報紙的廣告作為背景，但又將多間媒體有關該樓盤的報道、疑似傅家俊合照等剪輯一起。（傅家俊Facebook圖片）

香港置業發言人今日（15日）回應查詢時表示，事件是個別員工疏忽所致，而該分行已即時拆除海報，並就事件引起傅家俊的不便致歉。