【展亮中心】政府稱將轉為加強版職訓中心　張超雄促盡快交代理據

行政長官林鄭月娥早前在施政報告中提到，將於2021年關閉觀塘展亮技能發展中心，並將用地轉為興建公務員學院，引起社會討論。勞工及福利局局長羅致光其後轉口風，稱會將中心轉型為「加強版」的綜合職業訓練中心。 立法會議員張超雄曾多次質疑，做法未有諮詢有關使用者的意見；今（15日）更帶同關注人士到政府諮詢會場抗議，要求政府盡早交待。

張超雄發言時指出，政府必須盡快交代關閉展亮的理據。（張超雄提供照片）

林鄭月娥在上月24日曾稱，新中心將「提供加強版技能訓練，加入綜合職業訓練中心的服務，為殘疾人士提供與時並進的訓練」。

政府今（15日）晚上進行「香港康復計劃方案」檢討的最後一場公眾諮詢，料檢討將討論殘疾人士職業培訓的議題及相關政策。立法會議員張超雄與一群關注展亮中心的人士在諮詢會開始前於門外進行示威請願，批評政府黑箱作業，作出決定前未有諮詢任何持份者及作出相關政策檢討，亦沒有提供展亮需要轉型為「加強版」綜合職業訓練中心的理據。

張超雄發言時指出，政府必須盡快交代上述計劃的理據，並就「加強版」綜合職業訓練中心的計劃向公眾交代，包括地點、運作模式等計劃內容，並諮詢有關持份者。同時「香港康復計劃方案」檢討亦必須檢視現時殘疾人士就業培訓，以及就業的相關政策。