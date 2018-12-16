張建宗：來年續增文化藝術資助　未來擴建大會堂、翻新文化中心

政務司司長張建宗今日(16日發表題為「文化新里程」的網誌，指港府會繼續支持文化藝術的發展和傳承，積極營造有利多元發展的環境，投入資源培育人才，提升硬件及軟件實力，發展香港成為一個植根於中國傳統並融會多元文化的國際文化大都會。政府未來一年會繼續增加對9個主要演藝團體及藝發局的經常性資助。 他透露，除正興建的東九文化中心預計2021年開幕，粉嶺第11區興建新界東文化中心施工前期工序，亦預計可在2022年第一季完成。而未來10年當局將會擴建香港大會堂及翻新香港文化中心。

張建宗在網誌中表示，除了硬件外，推動文化藝術也需要軟件配合。政府會竭盡所能，投放更多資源支持本地文化藝術界別。他指，在2018/19年度，政府在文化藝術方面的總開支逾47億元，當中並且不包括基本建設工程開支、藝術及體育發展基金(藝術部分)和粵劇發展基金；而本年度政府亦增加了對香港9個主要演藝團體及香港藝術發展局的經常性資助，整體比上年度增加約12.9%。政府未來一年亦會繼續增加對9個主要演藝團體及藝發局的經常性資助，以支援所有規模的藝術團體。

張建宗又指，自今年5月29日開放以來，中環核心地帶的中區警署建築群活化項目 - 大館的訪客人次，已突破100萬，反應踴躍。而西九文化區的戲曲中心率先打響鑼鼓，訂於2019年1月20日隆重開幕。戲曲中心旨在保存、推廣和發展戲曲藝術，是西九文化區首個落成的世界級表演藝術場地。

他表示，在正式開幕前，戲曲中心將於2018年12月30日至2019年1月6日對外開放，提供連串免費節目及活動讓公眾參與。香港八和會館將應邀於2018年12月30日按戲行習俗為大劇院開台。戲曲中心的開幕季除了呈獻粵劇經典《再世紅梅記》外，亦邀得香港粵劇商會和中國戲劇家協會梅花奬藝術團帶來連場好戲。

張建宗稱，明年適值粵劇獲納入《人類非物質文化遺產代表作名錄》十周年，戲曲中心開幕有利建立一個植根香港的戲曲網絡，讓香港的粵劇文化更趨蓬勃，在地區內以至世界的藝術發展發揮影響力。