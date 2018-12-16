馬會主席周永健從小愛馬惜馬　冀發展廣州從化馬場成示範賽馬地方

香港賽馬會董事局今年中改選，任職律師的周永健成為新一屆馬會主席。他接受電台訪問時指出，自小便鍾情賽馬，即使多經父親阻止，他亦會偷看馬經；而每到賽馬日，他更會要求司機帶到跑馬場馬場的大石鼓，觀看一兩場賽事。 周永健視馬匹為運動員，愛馬惜馬。談到為期三年的馬會主席任期，他冀廣州香港賽馬會從化馬場可舉辦沒有賭博成分的示範賽，而他已與廣東省政府商討，希望在一年內能達到舉辦示範賽的目標。

新一屆馬會主席周永健（左）於電台節目《舊日的足跡》接受訪問。（香港電台圖片） 自小醉心賽馬 視馬匹為運動員​ 馬會主席周永健於香港電台節目《舊日的足跡》中指，自小受父親影響鍾情賽馬，渴望晉身香港賽馬會成為會員，即使遭到父親阻止、不准其看賽馬，他亦會偷看馬經，尤其是當年非常流行的刊物《老溫馬經》。 他笑說，每次到賽馬日，當司機送父親進馬場，他隨即要求司機帶到跑馬地馬場的大石鼓，爬到高位觀看一兩場賽事。

周永健（左二）（馬會圖片） 難忘騎師大叫讓開 他續說，難忘當馬匹在大石鼓轉彎的時候，騎師會大叫「讓開！你唔讓開我就會跌落啦！」，以騙取其他騎師讓位，以佔取有利位置。周在中三時遠赴英國讀書，當時每逢周六則留在宿舍看直播賽馬；他向來視馬匹為運動員，喜見英國評論員不單只著重賠率，更是講究馬的血統、性能等。

馬會從化馬場在今年8月開幕。(馬會圖片)

周在1992年終於得償所願成為馬主，第一匹馬叫做「快感」，自此他擁有的每一匹馬的名字都以「感」字命名。他提到「勝感」是自己首次親身參與選購，以及後來配種成功的，因此在眾多馬匹中他最愛「勝感」。

希望一年內可推出

香港賽馬會從化馬場今年8月28日)正式開幕，是內地首個世界級馬場和純種馬訓練中心。談到為期三年的馬會主席任期，周永健希望將廣州從化馬場，發展成可以示範賽馬的地方。他指，現時從化馬場設計與香港的沙田馬場相似，除未加設觀眾席外，馬匹診所和馬房等設備都是新建，設施較沙田馬場的更先進，加建觀眾席後，便可以隨時舉辦示範賽，希望示範賽能帶動當地的旅遊業和創造就業機會。

他表示，曾與廣東省政府協商有關計劃，準備在一年內全面推出。