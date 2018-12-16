陳茂波料今年訪港旅客逾6000萬人次　破歷來最高紀錄

財政司司長陳茂波今日(16日)發表網誌指出，今年訪港旅客人數持續增加，10月已超過580萬人次，預料隨著港珠澳大橋開通，估計11月旅客人數將進一步增加，今年全年的旅客量肯定超過6000萬人次，打破2014年歷來最高紀錄。 他又指，目前國際貿易磨擦令經濟前景不明朗，持續強化本港的旅遊業，是「穩經濟」不可忽略的重要一環，但須確保能同時做好相關配套，讓旅客體驗良好、商戶生意增加同時，避免影響市民日常生活。

港珠澳大橋十月開通後，訪港旅客人數增加。﹝資料圖片﹞

強化旅遊業「穩經濟」不可忽略一環

陳茂波表示，今年以來無論是旅遊業界、主要旅遊景點或酒店業界都表示，市道有所改善，特別是港珠澳大橋通車及廣深港高鐵香港段開通，明顯感受到旅客人數增長的趨勢。不過，在發展旅遊業時，他認為香港必須確保能同時做好相關配套，一方面讓旅客體驗良好、商戶生意增加，也須同時避免市民日常生活受影響，這樣行業才得以持續發展。

他強調，旅遊業佔本港生產總值約4.5%，聘用人手佔全港總就業人口的6.7%，同時也影響著本港零售業市道，直接影響本港經濟表現及從業員的收入。在目前國際貿易磨擦令經濟前景不明朗的情況下，持續強化本港的旅遊業，更是「穩經濟」時不可忽略的重要一環。

陳茂波又稱，去年政府發表《香港旅遊業發展藍圖》正是希望透過前瞻角度制訂政策，按四大策略將香港發展為世界級的旅遊目的地，促進旅遊業健康及持續發展，讓香港整體經濟受益。根據藍圖，主要發展策略包括開拓多元化、高增值的客源市場，並打造更具特色的旅遊產品。此外，隨著多項主要基建開通，我們更應同時善用這些基建、香港的位置優勢、鄰近地區的旅遊資源，打造更多新產品，以有效吸引及分流旅客，進一步開拓商機。

大灣區多個城市有很大空間加強旅遊合作

他並提及上周聯同旅發局及旅遊業議會舉辦了「香港國際旅遊論壇」，論壇以「連繫『一帶一路』 匯聚粵港澳大灣區優勢」為主題，吸引了過千名分別來自澳門、大灣區九個內地城市、多個內地省份，以及包括「一帶一路」國家在內共三十四個國家的政府官員、旅遊部門代表及旅遊業界人士參與。

陳提到，在論壇上大部份與會的人都同意，在「一帶一路」促進交流、共享成果的願景之下，各地在規劃旅遊發展時都有需要進一步加強區域之間合作，提供更多「一程多站」的旅遊產品，各地之間互補長短，為遊客帶來最豐富多元的體驗。現時「一程多站」的行程安排已是大部份訪港旅客的大趨勢。

而政府的調查數字顯示，在短途的訪港旅客當中，有近一半人的行程會同時到訪多個其他城市，至於長途遊客中，更是有逾八成會採取「一程多站」的行程。在這個趨勢下，粵港澳大灣區內多個城市，有很大的空間可以加強旅遊方面的合作。

他認為，未來「一程多站」的編排，還可以推出更多「郵輪＋高鐵遊」、「郵輪＋大橋遊」等不同的配搭，給予遊客更多選擇。而香港作為國際大都會，這些可以靈活選擇及配搭的行程規劃，正好能吸引來自世界各地的旅客，按自己的興趣及愛好，透過選擇香港作為重點站和基地，以更好安排行程遊歷鄰近地區，這亦有助強化香港向更高增值旅遊樞紐的發展。