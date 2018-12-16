天文台預測聖誕節最高氣溫23度　27年最高　除夕夜或轉冷

一年容易又聖誕，今年或要迎來暖笠笠的聖誕假期！根據天文台預測，12月25日聖誕節最高氣溫達攝氏23度，是繼1991年聖誕節（錄得最高24.2度）後、27年來最溫暖的聖誕節。 不過，市民今年或仍有機會穿著羽絨厚衣迎接新一年，皆因根據天文台最低溫度概率預報，接近除夕夜本港有機會降溫，市民外出倒數時，需要密切留意天氣狀況！

天文台預料，今年聖誕節最高氣溫達23度。（資料圖片 / 羅君豪攝）

除夕氣溫或下降

天文台預測，受一股乾燥的東北季候風影響，未來一兩日華南大致天晴，早晚清涼，日夜溫差較大，預料一股較潮濕的偏東氣流會在本週中後期影響廣東沿岸，該區雲量較多及有幾陣雨，最高氣溫超過20度。在冬至（22日）當天短暫時間有陽光，早上有幾陣薄霧，晚間有一兩陣微雨，最高氣溫達23度。

至於聖誕節天氣，部分時間有陽光，氣溫介乎19至23度，預料聖誕假期都是暖笠笠。

但是，聖誕節過後氣溫有機會逐漸回落。參考最低溫度概率預報，在12月30日當日氣溫或降至14至16度（概率達20-30%），意味有機會除夕夜較冷，市民外出倒數時仍有機會出動羽絨厚衣。

（天文台網站截圖）

1932年聖誕節曾錄得25.8度

翻查天文台資料，最溫暖的聖誕節發生在1932年，當日最高氣溫高達25.8度；而最寒冷的聖誕節則在1973年，最低氣溫只有7度。全球暖化造成極端天氣，冬季日漸變暖；早前天文台也預料厄爾尼諾現象可能於明年初形成，令本港今個冬季氣溫正常至偏高，寒冷天氣日數也較去年少。今年聖誕節最高氣溫或升至23度，成為自1991年（最高氣溫達24.2度）最暖的聖誕節。