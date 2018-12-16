【土地大辯論】高球教練反對收粉嶺高球場：北區比九龍凍都因為佢

土地供應專責小組將於本月底就18個土地選項，向特首林鄭月娥提交終極報告。消息指出，備受社會關注的粉嶺高爾夫球場已被列入8個「優先選項」之一，在諮詢中亦有過半民意支持收回。港台節目《城市論壇》今日（16日）討論相關議題。 有高爾夫球界人士在論壇上指出，應該全面保留高球場，因為這保障業界生計之餘，球場亦有生態價值。他甚至把北區比九龍凍，也歸功於粉嶺高球場，而高球場綠化地帶釋出的氧氣，有助降低區內氣溫。

鍾兆倫認為，現時北區天氣涼快也是得力於粉嶺高球場。（「城市論壇 香港電台」fb專頁截圖）

王坤：先發展32公頃可保證短期內有地發展

是日論壇在九龍城賈炳達道公園舉行，題為「規劃粉嶺高球場，建屋利弊怎衡量？」。出席講者包括土地供應專責小組成員王坤、高爾夫球員及教練鍾兆倫、香港城市發展關注組召集人何鉅業及土地公義聯合陣線成員周諾恆。

王坤表示，今次諮詢收到10萬份意見，小組共舉行195次公眾參與活動，規模可算「前無古人」。他個人支持全面收回球場，因為香港房屋問題嚴重，認為收回球場並不難，不過交通基建、古蹟等問題要解決，有一定困難度，需要深入討論。

他又指，現時只有4個中短期選項，高球場確是比較容易可在10年內收回土地的一個。不過他提醒，先發展32公頃的局部方案，才可以保證在較短期內取得土地發展。如果全面收回球場，涉及重新規劃，可能會變成中長期方案。他指出，作為土地小組不能逆天意、亦需尊重民意，政府最後聽不聽意見，是政府的事。不過他寄語，如果政府逆民意而行，法國近日的黃背心示威就是反面例子。

鍾兆倫：球場釋出氧氣 對香港環境有幫助

鍾兆倫表示，同意高球運動不能凌駕公眾利益，但認為業界生計也很重要，與房屋問題並不對立。他認為，現時香港有17萬人打高球，相關工作者亦有3,000人，有其他可行的選擇，例如填海造地，更認為「填海更快」。

他認為，高球場在生態上，有很多好處是旁人看不到，高球場的綠化地帶可以釋出好的氧氣，對香港的環境、港人健康有幫助，亦有助降低附近地區溫度。他引用城市「熱島效應」，指出粉嶺高球場正是一個「涼島」，認為現時北區天氣之所以較九龍冷，粉嶺高球場是其中一個原因。

社民連周諾恆。（「城市論壇 香港電台」fb專頁截圖）

周諾恆：完善規劃自能解決技術問題

身兼社民連副主席的周諾恆認為，應該全面收回粉嶺高球場，因為已經沒有另一處地方，可以即時收回172公頃土地，本身又已平整，便於發展。至於填海，填好後還要等沉降，花錢太多之餘還要付上環境代價。

他認為，交通、土地承載力問題可以再討論，土地收回後可以作多功能發展，例如加建道路、建老人院舍等，而且不一定每處都要作高密度發展，只要完善規劃，問題自能解決。

被問到如何保障高爾夫球發展，周諾恆指出，尊重運動員的意見，但其實滘西州高爾夫球場一樣可以打球。他又引述過往《香港01》記者入場實測的結果，指出入場打球最低消費也6,000元，而且對公眾開放的時間大多是平日上班時間，很少人可以真的入場打球。他反建議富有人士「可以去大灣區打波」。

何鉅業則提到，政府目前就粉嶺高球場所作的研究報告未夠深入，未有提及一些可能性，例如集中在北邊舊場作發展等。他表示，政府必須尊重民意，但提醒如果就高爾夫球場的發展再做可行性研究，所花的時間可能比想像中時間長。他提出，有部分近岸填海的選項，可能不用那麼久就可得到土地，值得同時做。

有現場學生表示，支持全面收回高球場，認為古蹟問題可以妥善解決，因為可以覓地重置，美利樓就是個好例子。