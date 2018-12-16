社協倡政府每月提供1,200元　支援SEN學齡兒童

香港社區組織協會自去年起開展「為SEN兒童提供學習訓練津貼先導計劃」，向確診有特殊教育需要（SEN）的學齡兒童提供每月不逾400元的現金資助，用於訓練、興趣學習和學業補習。 社協發現，受惠計劃的學齡SEN兒童中，有學童可報讀「一對一」補習班，數學成績突飛猛進。此外，亦有港隊跳繩SEN兒童，因無法負擔訓練費被逼「退隊」。社協希望，港府可在教育局統籌下的「校本支援」模式基礎上，積極考慮「人本支援」的雙軌制支援模式，為SEN學生每月額外提供1,200元的現金支援，以協助在坊間獲得課外活動或治療性訓練津貼。

伍女士說，自女兒參於「 一對一」補習班後，數學成績突飛猛進。（王潔恩攝） 校本功輔班成效不佳 師生比例「一對十」 調查發現，八宗個案中均有六個表示子女學業成績欠佳。社協指出，雖然所有受訪者的SEN兒童在校曾參與功課輔導班，但功輔班人手比例不足，甚至出現「一對六」、「一對十」等情況，又或只邀請高年級同學協助。 不過，社協指出，正接受或曾接受坊間學業支援的個案指出，坊間的學業支援人手較好，可提供「一對一」或「一對二」補習等，有助SEN學業成績及學科興趣，惟坊間費用昂貴，故希望政府可給予相關支援。 伍女士說，女兒現就讀小六，患有專注力不足及過度活躍症，雖然過去曾參與校內功輔班，但師生比例達「一對十」，令女兒無法專心，成效有限。她又說，自獲得資助後，她為女兒報名坊間的「一對一」補習班，數學成績由55至58分，突飛猛進至79分。她希望政府可提供資助，使子女成績有進步。

無力負擔興趣理費用 自信心較低

調查指出，SEN學童的自信心較低，加上學習成績欠佳，他們或對自己未來感灰心。社協指出，「校本支援」除了協助他們學業外，亦需發掘SEN兒童潛能，惟基層兒童家庭經濟拮据，即使有興趣愛好，亦無法報讀坊間的收費項目，故只能依賴學校或社區提供的免費課外活動機會，活動卻欠持續性。

社協指，在八宗個案中，他們除了報讀學業有關的支援外，亦報讀了其他興趣班，如畫畫班等，有助訓練他們專注力及自信心。

黃女士指出，由於無力負擔訓練費，兒子已退出跳繩港隊。（王潔恩攝） 無力負擔訓練費 被逼退出跳繩港隊 黃女士指出，她的四名子女中，有三名均確診SEN，其中一名兒子現就讀小五，早前發現患有過度活躍及自閉症。 她表示，兒子早前在學校學習跳繩，因表現優異入選港隊，更有幸到美國比賽，最後更勇奪兩個獎項。她坦言，當時比賽用高達三萬元，未計每月幾千元的訓練費，比賽費用已耗盡大部份積蓄，故現時已沒有跟隨港隊訓練。她說：「當時他的爸爸說，比賽可一不可再。我們每月收入不足二萬元，收入全用作飲食上，就連衣服都要特價再特價才敢買。」

行為情緒問題難處理

除了學業問題外，調查又指，校本支援亦難以有效處理SEN學童情緒、行為及社交問題。社協指出，這些範疇需要專業人士協助，但「校本支援」只著種為學生提供功課輪導，忽略「人本支援」的重要性。

社協認為，除了提供額外資助外，教育局應進一步改善融合教育下「校本支援」服務，包括進一步優化「校本教育心理服務」，優化服務應覆蓋100%公營中小學，除規定教育心理學年每年到訪學校次數外，亦根據學校收錄SEN兒童人數及情況，安排教育心理學家。