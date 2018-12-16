李國章獲林鄭月娥續委掌港大校委會　港大學生會聯院會：大學恥辱

港大校委會主席李國章由上任前至上任後，師生校友對其批評不絕，其三年任期本月底屆滿。上周五（14日）出版的《憲報》刊出，作為港大必然校監的特首林鄭月娥，再度委任李國章擔任主席多三年。香港大學學生會聯院會事隔兩日，今日發表聯合聲明，強烈反對有關任命，並嚴厲譴責政府再度漠視學生聲音。 聯院會強調，若李國章獲續任校委會主席、掌握港大命脈，將是校方的「恥辱」。會方批評，特首林鄭月娥將港大管治權交予「無德無能」之人，並掌握任命校委會成員的權力，是對院校自主及學術自由的「最大威脅」。

政府再度委任李國章為香港大學校務委員會主席，香港大學學生會聯院會嚴厲譴責，批評政府再度漠視學生聲音。（資料圖片）

聯院會包括香港大學學生會建築學會、文學院學生會、經濟及工商管理學會、牙醫學會、教育學會、工程學會、法律學會、醫學會、理學會、社會科學學會。

他們指出，李國章自獲委任為校委後，屢次「口出狂言」、不尊重學生與教職員，更在副校長任命風波、圍堵校委會事件等的事件中連番出言侮辱師生，形容為「卑劣之處為整個港大社群所不齒」。

批評李國章橫蠻跋扈

聯院會認為，校委會主席一職在港大管治構架中舉足輕重，其人剛直、開明，是對港大師生和學術自主「最起碼保障」。

聯院會解釋，他2016年甫上任校委會主席時，便將校委會會議移師會展舉行，又拒絕與聯院會公開會面、聆聽學生代表意見，只約見每學院各一名「頂尖學生」進行閉門會議。同時，任內又曾公開稱港獨不屬學術討論，認為應撕去校內有關標語等。

會方批評，李國章無面對師生的勇氣，更無聆聽意見的器量，亦無明辨是非維護自主的承擔。

促廢除校監必然制 李國章退位​

聯院會認為，必須馬上廢除校監必然制，並要求校方重新檢討校委會主席的任命程序。聯院會促請李國章退位，以達致其初獲委任時「致力守衞港大的傳統」，並「讓師生校友得以母校為榮」的願景。