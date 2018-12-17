可口可樂擬設300部加水站　大帽山蓮姐茶水亭先推　免費供水2個月

港人棄置膠樽的數量驚人，而塑膠垃圾難以分解，棄置膠樽對環境生態均會造成嚴重破壞。飲品生產商太古可口可樂香港計劃在本港增設約300部加水站，鼓勵市民自攜水樽添水。 而在大帽山經營茶水亭逾廿年的蓮姐早前就推出「環保再斟」措施，鼓勵行山客自攜水樽斟水。今次她更主演廣告，現身說法分享環保故事。

可口可樂公司香港及澳門地區市務總監王潮坤(左)指可口可樂公司計劃在2019年內在全港增設300部加水站。(侯彩琳攝)

往後收費每500毫升4至6元

可口可樂公司今日(17日)率先在大帽山茶水亭、大埔地質教育中心以及郎豪坊安裝加水站，加水站設有冷水及熱水供應，而首兩個月加水站將會免費供應食水，而其後收費為每500毫升4至6元，較便利店售價每支8.5元的500毫升樽裝水便宜。

太古可口可樂香港業務及冷飲總監梁劍波(右)指，加水站能供應逾攝氏80度熱水。(侯彩琳攝)

可口可樂公司香港及澳門地區市務總監王潮坤指，公司計劃2019年內在全港增設300部加水站，將會遍佈包括公園，戶外場地，商場以及大專院校等市民有需要補水的地方，惟具體位置仍待公佈。



太古可口可樂香港業務及冷飲總監梁劍波指，加水站將採用Bonaqua礦物質水，會按照各地點所需安排2至4桶裝，不同型號的加水站。同時，為保障出水口衛生，加水站採用隱藏式出水口，並加裝感應滑門，減低出水口接觸水樽口機會。

大帽山蓮姐指，近年郊遊人士環保意識提升，會自行帶走膠樽。(侯彩琳攝)

而今次可口可樂公司更和大帽山蓮姐合作拍攝廣告。蓮姐表示，希望今次計劃令更多香港人願意自帶水樽，支持環保。蓮姐亦稱，近年郊遊人士環保意識提高，會自行將膠樽帶走及分類，比以往減少近8成棄置膠樽，蓮姐笑言「大帽山是好溫暖好開心的大家庭。」

可口可樂公司香計劃在全港增設300部加水站。（資料圖片）

可口可樂公司香港及澳門地區市務總監王潮坤指，公司計劃在全港增設300部加水站，將會遍佈包括公園、戶外場地、商場以及大專院校等，讓有需要的市民「補水」。

太古可口可樂香港業務及冷飲總監梁劍波指，加水站將採用Bonaqua礦物質水，會按照各地點所需安排2至4桶裝，不同型號的加水站。同時，為保障出水口衛生，加水站採用隱藏式出水口，並加裝感應滑門，減低接觸水樽口機會。

而今次可口可樂公司更和大帽山蓮姐合作，拍攝廣告。蓮姐亦表示，希望今次計劃令更多香港人願意自帶水樽，支持環保。