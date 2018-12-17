「道士」涉藉詞非禮 　指事主遭二千歲妖精附身　需收服還給撒旦

報稱道士的中年漢涉於2016年至2017年間，藉「施法」為名襲擊及非禮一對母女。中年漢否認非禮等共8罪，案件今（17日）於區域法院續審。涉事母親作供指，因身體抱恙而向中年漢求助，而對方則指她身上有一隻年約2000年妖精，因此中年漢攻擊她為收服妖精，指「收服（妖精）後就將它還給撒旦」。此外，中年漢曾又摸她的胸，並解釋是要「將數據呈交天庭」。

被告袁銘權，55歲，被控7項猥褻侵犯罪及1項襲擊致造成身體傷害罪。他被指於2016年8月28日至2017年3月30日期間，在長沙灣一單位6次非禮女子X及1次非禮15歲女童Y。此外，他又被控於2017年3月29日襲擊X。

被告袁銘權(啡色外套)否認控罪，今在區域法院受審。(呂樂謙攝)

被告稱約2000歲妖精附X體內

有抑鬱焦慮症和隱性羊癇等問題的X(年約40歲)早前供稱，2016年8月曾因抽搐發作，找來友人男朋友的師傅（被告）幫忙，被告之後多番「作法」。

而X今續作供指，於去年3月26日她突然暈倒、全身無力，被告指一隻年約2000歲的妖精已三位一體附在X體內，需要將它打走，於是開始攻擊X。被告先用左手打X的左面，並說「我今日要收服你（妖精），之後將你畀返撒旦。」

其後被告拳打X的左眼，令她的頭撞牆，耳朵腫如雞蛋，被告又在她旳頭頂大力拍一下。X指被襲後，突吐了綠色物體。而她被攻擊後神智不清，但感覺到被告直接搓及摸其胸部，持續約十分鐘，被告則指此行為是「諗住個心過返啲氣」給X。X翌日起床發現眼睛微絲血管爆裂，三日後才到醫院求診，並留院數天。

摸胸為「將數據呈交天庭」

兩天後，X因抽筋而再找被告尋求治療，並相約她在其工作的小食店等待。他們回到家中，X躺在按摩椅後，被告隨即將手伸入衣服內，撫摸其胸部約十分鐘，並指此舉是「將數據呈交天庭」。「作法」後，X跟友人到樓下吃宵夜。

X指當時不願意，但被告快速將手伸入其衣內，加上她沒有力氣，無法反抗。X曾問被告為何要伸手入衣內，被告指是為她補充元氣。

案件編號：DCCC176/2018