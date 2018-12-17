金鐘站扶手支架疑裝錯　林超英批慘不忍睹　工作人員：我都緊張

前天文台台長林超英早前在其社交網站上載數張港鐵金鐘站扶手工程的照片，指扶手工程出現錯誤長度，以致兩頭鑲上牆的支架部份錯位，兩粒螺絲只能裝上一粒。 記者今日(17日)早上到金鐘站視察，發現有逾十個樓梯支架疑似被重新安裝。有工作人員稱已將部分支架重新安裝，還需約一星期重裝支架。

有樓梯支架出現脫離牆面的情況。(侯彩琳攝)

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林超英在其社交網站中直言「港鐵的工程水平愈來愈不濟，金鐘站樓梯的扶手工程慘不忍睹。」他更批評「整個港鐵的監督體系顯然出了毛病，政府作為大股東是時候介入整頓了，以免蔓延到行車系統，最後以出軌收場。」

記者今早到金鐘站視察，發現由月台通往大堂的樓梯有逾十個扶手支架疑似被重新安裝，部分疑似被修正部位則用藍色膠布粘著。亦有支架出現脫離墻面的情況。

金鐘站月台往大堂的樓梯部分支架疑被重新安裝。(侯彩琳攝)

而記者亦遇上4名正量度扶手支架長度的工作人員，工作人員稱部分位置錯誤的支架「已經整好咗」，並稱「比些時間我哋，比些空間，我哋嚟緊會做。」他續稱還有「幾個位置」的支架仍需重新安裝，而工程已經在進行中，大約還需要一個星期，而他指「我知大家緊張，我都好緊張。」

港鐵回覆查詢時指，金鐘站正進行車站翻新工程，而金鐘站連接車站大堂和上層月台的S3樓梯扶手目前正在進行翻新，涉及三段扶手，由於工程人員只可於每日凌晨收車後，才能進行工程，避免影響乘客，因此該扶手需要分開數次進行工程，而圖片（白色膠紙包著的位置）所示的正是其中一段扶手的駁口位，將會與另一段扶手接駁，故目前暫時以膠紙包住。有關工程預計在未來幾日內完成。