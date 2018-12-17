許智峯涉立會內搶EO手機　明年3月25日開審

民主黨立法會議員許智峯今年四月涉搶女EO電話，被控目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦、普通襲擊及阻礙公職人員執行公務共三項罪。案件今(17日)在東區法院再訊，控方指將傳召14位證人，證物包括會面錄影紀錄及閉路電視片段，將於明年3月25日開審，預計審訊需時6至8日。期間他續准以8000元現金保釋候訊。

被告許智峯，36歲，被控於2018年4月24日在立法會綜合大樓內不誠實取用一部屬於香港政府的電話，並於同日襲擊女子梁諾施及阻礙公職人員，被控目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦、普通襲擊及阻礙公職人員執行公務共三項罪。

獲十多人到庭支持

控方透露，由早前指傳召25名證人，縮減至14名證人，並會播放兩段錄影會面、立法會內的閉路電視片段及兩段共18分鐘的傳媒訪問。控方證人中，大部分是在場的行政主任，另有一位專家，將就電郵使用方面作供。辯方則指現階段不會傳召證人。

十多名民眾到庭支持許智峯，並在庭外高呼口號「濫用監察」、「特區政府可恥」、「不要立法會狗仔隊」及「許智峯無罪」等。許會峯在庭外表示，會以平常心面對審訊，不會影響地區及議員工作。今次事件不只是對他的審訊，而是對政府的審訊，揭露政府狗仔隊的惡行。

案件編號：ESCC2544/2018