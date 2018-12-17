五旬漢與智障胞妹性交　求情稱友人提議召妓生慾望　被判囚38個月

五旬無業漢帶長居於康復中心、有智力障礙的胞妹外出時，將胞妹帶回住所進行性交，並在警誡下指，當時突然想與胞妹性交，不能自控，故向她稱「掂少少」誘胞妹配合。無業漢早前承認一項亂倫罪，辯方今(17日)在高等法院求情指，事發前友人提議召妓，令被告產生慾望，加上腦部受損致自制能力低下，才犯下此案。而法官判刑時，指被告視胞妹為容易擺布的洩慾工具，最終決定判囚38個月。

辯方求情時引述心理報告，指現年55的被告因腦部受損及智力低，以致缺乏自制能力，事發前因友人提議到深圳召妓，而令被告產生慾望，加上自制能力低，才失控干犯此案。

被告今在高等法院被判囚38個月。

法官指被告視胞妹為洩慾工具

法官判刑時亦引述報告指，被告因患癲癇症至腦部受損，智力屬邊緣水平，沒有社交能力，但仍得分辨善惡，知自己所為是不道德，因友人提議召妓令被告出現性慾，將胞妹當成發洩對象，報告建議被告需要繼續接受治療。

法官續指，雖然被告在過程沒使用暴力或威嚇，亦非為事件而專程買安全套，但被告明顯考慮到胞妹智障，視其為容易擺布的洩慾工具，當天因大家姐沒空，被告才被委託接胞妹，但被告卻有負所託，違反誠信，亦在行事前除去安全套，增加胞妹感染性傳染病的機會。

向胞妹稱只會「掂少少」誘性交

案情指，女事主X智商只有57，被評為輕度弱智。由於她未能獨立生活，因此在2008年入住康復中心。於去年5月14日，當時47歲的X與被告外出，被帶到被告的住所。被告摸X的乳頭及與X性交，過程中X感疼痛但未有告訴被告。雖然被告沒射精，但陽具在性交後變軟。

康復中心照顧員在翌日察覺X有異樣，查問下揭發事件，並報警處理。被告在警誡下稱與X回家後，突然想與她性交，不能自制，並向X表示只會「掂少少」其陰道，被告遂帶上安全套，欲與X性交，惟被告陽具無法插入X的陰道。被告及後脫下安全套再4次嘗試插入X的陰道，但首3次不成功，最後才能將陽具微微插入X陰道。

案件編號：HCCC199/2018