【退伍軍人病】葵涌八旬老婦中招　今年累計病例103宗遠超去年

今年退伍軍人病激增！衞生署衞生防護中心今日（17日）公布退伍軍人病個案最新數字，截至前日（15日），今年錄得103宗退伍軍人病個案，較去年全年的72宗增加31宗。衞防中心強調，市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。 衞防中心上周錄得一宗最新社區感染的退伍軍人病個案，患者為81歲女病人、有長期病患，居於葵涌葵盛西邨第五座。衞生署正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。

根據衞生防護中心數字，2017年及2016年分別有72宗及75宗退伍軍人病個案，今年已錄得103宗，病例數字超出過去兩年。

衞防中心發言人表示，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士﹐均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水貯存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。