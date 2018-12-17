經理涉盜逾3700萬　庭上大談管理球會　否認服刑時仍控制公司

伯明翰環球控股有限公司會計部男經理，涉冒簽公司董事包括伯明翰前班主楊家誠的簽名，簽發支票，再把款項存入自已戶口，涉款約3745萬。經理否認一項盜竊受審，因洗黑錢案被判囚6年、正在服刑的楊家誠今(17日)到高院作供，指涉案支票上的簽名非他所簽署。而他被盤問時則大談球會管理之道，辯方質疑時任行政總裁管理下，伯明翰未如理想，更降班至英冠。楊則力撐對方，曾球隊曾英超十多場不敗，並強調「打呢啲係打錢，好大投資」。惟他否認在坐牢時，透過探監人士營運公司。

曾指示被告處理做非公司事務

控方今傳召正因洗黑錢案服刑的前公司主席兼執行董事楊家誠作供，他稱被告高家威（36歲）由時任行政總裁彭彼得(Peter Pannu)聘用，主要負責會計事宜，而他與被告在公司甚少接觸，一天只會說上幾句話。

楊承認曾指示被告做非公司的事務，在資產被凍結後，他有兩間私人公司被凍結，而被告在這方面有經驗，故著被告幫忙處理，被告終介紹了一名會計師處理解凍事宜，楊稱事後給予5至6萬現金予被告，作為專業服務費，但非給予被告的報酬。控方向楊展示涉案支票，楊稱支票上的簽名不屬於他，他亦從未指示進行有關交易。

被告高家威(左)否認控罪受審。(許家希攝)

指伯明翰起初表現好 英超十多場不敗

楊又指，他與Peter Pannu於1980年代在一個飯聚上認識，但及後已十多年沒有聯絡，其後因Pannu為大律師，且對足球熱愛，故邀請他加入公司，二人繼而才加深認識。辯方指，Pannu在任期間，球隊表現未如理想，但楊反指球隊起初表現很好，曾在英超聯賽中維持十多場賽事不敗，楊又形容Pannu十分勤奮。

辯方質疑為何Pannu薪酬會如此高，楊回應Pannu在行政總裁這職級中的薪酬不算高，當年另一球會李斯特城的行政總裁薪酬水平亦與Pannu差不多。但辯方指球隊及後在Pannu的任期內降班，是否代表他管理不善，楊稱「打呢啲係打錢，好大投資」，若有足夠資金購入好球員，自然能獲勝。辯方亦質疑，楊安插家屬朋友進公司，並對他們加以控制，又透過在探監的人士傳遞訊息以繼續營運公司，楊否認。

另外，辯方又詢問在董事會議上，有沒有任何董事表示無法取得公司銀行戶口的資料，楊表示沒有，若發生此事，一早就會報警。

案件編號：HCCC78/2018