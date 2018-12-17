調查：企業外派僱員生活成本　香港列亞洲最昂貴發達城市

香港物價高，生活費不斷上升。有人力資源顧問機構發表最新「生活費用研究」結果，即使不計樓價因素，在亞洲城市中，香港已成為企業外派僱員費用最高的第二位，撇除排第一的土庫曼斯坦首都阿什哈巴德，香港是亞洲生活成本最高的發達城市。而在全球排名中，香港亦是全世界第六貴，比去年上升三名。

人力資源顧問機構發表最新「生活費用研究」結果。（劉婉雯攝）

人力資源顧問機構ECA International 針對全球超過450個地點，發表最新「生活費用研究」結果。研究比較外派僱員普遍購買的同類消費品，如食物、家庭用品、衣服等，但不包括住屋費用。結果顯示，在亞洲城市中，香港已成為外派僱員費用最高的第二位，僅次於土庫曼斯坦首都阿什哈巴德，並於全球排名第六，比去年上升三名。

ECA International 亞洲區域總監關禮廉表示，由於黑市匯率暴跌，及外匯短缺，土庫曼斯坦通脹問題嚴重，使其首都阿什哈巴德位排名，由去年第146位，升至榜首，屬個別例子，相信只在短期內出現。換言之，香港成為亞洲發達城市中，外派僱員費用第一高。

而去年位於亞洲榜首的東京，則下跌至第四名。關禮廉解釋，香港通脹比其他亞洲發達城市，如東京、首爾、上海及新加坡高，而且港元在2018年的走勢強勁，超越了匯率走勢較弱的東京，令生活成本上升。

外派僱員生活費用最高的10個亞洲城市排名 城市 2018年亞洲排名 2018年全球排名 2017年全球排名 土庫曼斯坦－阿什哈巴德 1 1 146 香港 2 6 9 韓國－首爾 3 7 11 日本－東京 4 8 8 韓國－釜山 5 13 23 中國－上海 6 14 12 日本－橫濱 7 15 18 日本－名古屋 8 17 19 新加坡 9 18 21 日本－大阪 10 19 20

研究亦包括14個中國內地城市，所有城市均在50名內，當中上海的外派僱員生活費最貴，全球排行第14名。關禮廉指，除了內地一線城市外，二線城市的生活費用也有上升趨勢。

去年跌出全球外派僱員生活費最高頭20名的新加坡，則重登20名以內。全球外派僱員生活費用最高的10名，亞洲城市佔了四名，甚至比國際城市，如倫敦、紐約、悉尼高。關禮廉認為，長期或會影響上述城市外派僱員進駐亞洲的意欲，但強調香港與上海、東京等地生活費用相約，不會影響香港在亞洲的競爭力。