【廣華醫院重建工程】法定古蹟錄沉降及有積水　料需停工約3個月

醫院管理局今日（17日）公布，廣華醫院重建工程近法定古蹟東華三院文物館一帶，有工程人員於11月26日發現工地電梯槽開挖範圍內出現積水，監察數據亦顯示文物館附近的地下水位及沉降有異常，承建商即時停止地盤所有挖掘工程。 醫管局指，顧問工程師已確認結構無即時安全問題，初步報告已提交有關政府部門知悉。醫管局初步估計，重建工程受事件影響需暫停約三個月，醫管局會確保情況解決後才再開展相關工程。

廣華醫院重建的地庫挖掘工程地下水位及沉降有異常情況。（資料圖片）

醫管局公布，廣華醫院重建工程近東華三院文物館附近，自2月起展開地庫挖掘工程，至今已開挖至地庫底部。至11月26日，有承建商的工程人員發現工地電梯槽開挖範圍內出現積水，而監察數據顯示文物館附近的地下水位及沉降有異常情況，即時停止地盤所有挖掘工程，並採取緊急補救措施，包括加裝灌水井、重鋪文物館周邊的防水帷幕及回填電梯槽範圍。

採補救措施後地下水位回升 文物館沉降情況受控

地下水位其後回升，而文物館沉降情況亦受到控制，未有惡化。醫管局透露，顧問工程師即時對文物館進行初步檢查，確認結構沒有即時安全問題，初步報告已提交有關政府部門，包括屋宇署、古物古蹟辦事處等政府部門及東華三院知悉。

另外，承建商亦已委託獨立地質工程專家顧問研究地質情況，評估為何地下水位變動及沉降，及盡快提出解決方法。承建商同時委託文物保育專家檢查文物館的狀況及提交報告，以確認文物館結構安全。

受沉降影響的東華三院文物館，被列為香港法定古蹟。（資料圖片）

據醫管局初步估計，廣華醫院重建工程受事件影響需暫停約三個月，醫管局會確保問題解決後才再重啟工程，確保法定古蹟的結構安全不受工程影響。廣華醫院範圍內其他建築物及毗鄰醫院的民居，均無受事件影響，醫院的病人服務亦維持正常。

廣華醫院自2016年年中開始進行第一期重建工程，重建工程包括拆卸主座大樓南翼、護士宿舍、及行政大樓等建築物，然後在原址建造新大樓；至於被列為香港法定古蹟的東華三院文物館則會在原址保留。

消息指：不涉人為因素 純屬地質問題

消息人士透露，由於工程涉及法定古蹟，沉降幅度停工指標比起一般工程的25mm高，沉降達10mm便需停工，但未知是次工程沉降幅度；而有異常的水位經補救後已回升至正常水平。據指事件不涉人為因素，出現沉降是地質問題。

至於今次事件所涉及的額外工程費用，消息指是由承建商負責，醫管局毋須為此付費。

林濬指有地下水不出為奇，只要沉降無惡化便不成問題。（資料圖片）

曾任測量師學會會長的醫管局成員林濬接受查詢時表示，上周已接獲局方通報今次事件，知悉並無即時安全問題。他指，由於工程需要挖掘兩層地庫，具有相當的深度，因此發現地下水，情況不足為奇，只要沉降無進一步惡化便成，「地下水在不少地盤都會見到。」

至於需要停工三個月會否令工程支出增加，林濬指需要視乎合約內容，他現時未有這方面資料。