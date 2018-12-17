【JUPAS】理大調整入學要求　中文科失手亦可能取錄　須符三條件

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試將於明年4月揭戰幔，當中中文科被喻為「死亡之卷」，過往曾出現不少精英考生都在中文科失手，因而與大學無緣。 香港理工大學今日（17日）宣布，於下學年開始，將彈性處理經大學聯招（JUPAS）入學申請的最低成績，校方將酌情考慮一些在DSE其中一科表現強差人意的學生，惟須符合三項條件。

理大將酌情考慮一些在DSE其中一科表現強差人意的學生，惟須符合三項條件。（資料圖片）

理大表示，現時大學最低入學要求為「332233」，即中文科、英文科達3級或以上，數學科、通識科達2級或以上，以及兩科選修科達3級或以上。在最新安排下，校方將酌情考慮一些在DSE其中一科表現強差人意的學生，惟報讀學生須符合下列條件：

1. 如其中一科的成績比最低要求少一分，其他最佳成績的五科平均必要考獲5*或以上（即五科成績達30分或以上）； 2. 將理大課程在大學聯招入學申請中列為Band A選擇，即三個首選志願課程之一；及 3. 成功通過入學面試。

《香港01》早前統計八大資助院校提供的首三個志願（Band A）競爭情況，當中浸大體育及康樂管理文學士成為最「搶手」學科，以最低學額計算，平均每49人爭一個學位。

其次則為理大酒店業管理榮譽理學士，平均每36至45人爭一個學額；理大旅遊業及會展管理榮譽理學士，每學額平均有31至43人競逐。