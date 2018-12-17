港怡醫院新設專科診所　選址中環方便「打工仔」　料下年首季開幕

因應日增的病人需求，港怡醫院將於下年首季增設綜合醫療診所，提供專科門診服務，選址在中環商業大廈。醫院執行總裁Dirk Schraven透露，新選址方便在中環的「打工仔」午膳時間求診，他又指會視乎人流，研究未來會否擴大專科診所規模。 另外，據悉中文大學醫學院籌建的私家醫院，亦於明年初在市區開設診所。

港怡醫院執行總裁Dirk Schraven（右）與營運總監邱家駿（左）向傳媒分享醫院發展方向。（陳倩婷攝）

位於黃竹坑的私家醫院港怡醫院由百匯班台及新創建集團合作投資，是香港大學醫學院的教學醫院。醫院開業逾年多，現時醫院的病人數目較上一年增一倍，當中約7成求診者為本地市民。

新診所開幕後，部分專科門診病人可選擇在港怡醫院或中環的診所覆診。（陳倩婷攝）

港怡醫院執行總裁Dirk Schraven出席傳媒聚餐時透露，港怡將於下年首季於中環泛海大廈增設綜合醫療診所，提供專科門診服務。他解釋新診所是因應需求而設，希望為病人提供多一個選擇，亦方便在中環附近上班的市民求診，院方會視乎營運情況研究需否再擴充診所規模。

Schraven續指，新診所將同時服務新症及舊症病人，若舊症病人的跟進治療不需特別儀器可選在中環覆診，如需用儀器，如造影等就需回到港怡醫院求診。他指暫未有相關服務的定價。

港怡醫院明年調整價格

而港怡醫院現時提供的服務價格會有調整，Schraven表示是按市場作調整，房價大致不變，但有部分套餐價格會有變動，詳情將於明年1月公布。

中大醫學院籌建的私家醫院預料於2020年啟用。（資料圖片）

另一邊廂，由中大醫學院籌建的香港中文大學醫院亦將新設專科門診診所，預料會於下年一月初起營運，選址在尖沙嘴；而醫院則預計於2020年中投入服務，是全港首間非牟利私家教學醫院，初期會先啟用100張病床。