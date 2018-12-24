渠務署明年推新系統　實時傳送巡查實況加快審批

現時香港共有27種行業、業務或製造業需要繳交工商業污水附加費，由於它們產生的污水污染程度較住宅污水高，所以須要另外繳交費用處理污水。不過目前不時有用戶出現填錯所屬「分類與編碼」以致「交錯污水費」。渠務署人員需不時到用戶註冊地址巡查，避免收錯污水費。 惟渠務署人員每次巡查後，需要回辦公室將匯報情況，再由署方批核，手續繁覆。渠務署將於2019年推出《污水服務支援系統》，不但能實時傳送巡查實況加快決定外，更能作為回覆市民問題的「客服平台」。

渠務署將於明年年底推出《污水服務支援系統》。（資料圖片）

「資料庫」、「實時通訊」、「客服」三合一系統

任何非住宅用戶現時需要進一步確認指定業務分類，而本港常見需徵收工商業污水附加費的行業、業務或製造業，包括含堂食及外賣的餐館業、麵包糕餅製品及食品加工業等，不時會出現「報錯業務」情況，如食肆應由「餐館業」報錯為「屠宰、調製及醃製肉類」行業，導致收多或少收排污費。每逢發現業務分類與實際行業不相符，渠務署人員便需實地巡查，確定行業類別。

現時渠務署人員只靠數碼相機拍攝現場情況，並以透過電話向辦公室同事口述現場情況，但辦公室職員難以作時判斷分類是否正確。渠務署將於2019年底推出《污水服務支援系統》，渠務署人員於日後巡查時，可透過平板電腦或相機即時將巡查實況上傳系統，再由辦公室職員即時作出決定，以配合前線人員工作，方便與用戶作出溝通及調解。

此外，系統亦會成為「資料庫」，儲存過去及進行中的個案及數據，方便職員即時查看過往案例。市民亦可透過系統作網上查詢，並由渠務署人員作出回覆。

曾有蛇羹店應為申報為「餐館業」的蛇羹店，卻申報為「屠宰、調製及醃製肉類」，變相蛇羹店每立方米污水少交1.31元費用。（資料圖片）

商戶報錯 設上訴機制

在渠務署工作逾10年的二級工程化驗室技術員姚德邦表示，曾有分類為「餐館業」的蛇羹店申報為「屠宰、調製及醃製肉類」類別，變相蛇羹店每立方米污水少交1.31元費用。姚續指，該蛇羹店顧主認為店舖只提供座位及餐具，任由食客坐下享用食物，而非提供食物到店內進食。經過連串交涉後，最終渠務署成功追收6年污水附加費費用。

同為渠務署二級工程化驗室技術員的林巧雯指，用戶若不同意巡查員的行業分類可提出上訴。現時不少食肆會於排污口安裝「隔油池」，減少污水的污染物，這些用戶均可申請折扣優惠。例如有公司職員飯堂因屬「餐館業」而需繳交每立方米污水3.05元的污水附加費，惟飯堂於排污口安裝「隔油池」後應可獲折扣。該飯堂上訴，並由渠務署人員化驗後，證實飯堂有控制污染，最終只需繳交每立方米污水1.2元的污水附加費，相當於原價的4成。

渠務署二級工程化驗室技術員林巧雯認為巡查工作更令她提升情緒管理，在處理上訴個案中，更能積極幫人「慳錢」。（張美華攝）

林巧雯指，渠務署工作不只關乎「坑渠」，更包括全港的污水處理，工作亦並非不如大眾想像般臭或污漕。她說，已經習慣需要在食肆後巷或停車場進行抽樣化驗，認為巡查工作令她提升情緒管理，處理上訴個案時更能「積極幫人慳錢，與用戶建立互信關係，好有成功感」。