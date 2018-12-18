【校園天地】港澳信義會明道小學　課業觀摩大變身

學校安排了甚麼創新課業任務？ 抄寫？No！作業？No！工作紙？ No！ 交甚麼課業？如何演繹？由同學自己決定！ 港澳信義會明道小學一向鼓勵學生培養「樂善勇敢」的學習精神，以新思維面對新世代的學習需要。因此，學習表現的演繹成果也應有不一樣的風格。上年度（2017 – 2018）舉辦的「課業觀摩大變身」自主學習獎勵計劃，提供了一個不一樣的學習平台，讓同學可以按自己興趣、能力及創意，發揮潛能。

有份參加的同學親身演繹了自學成果，提供了相片或自拍短片，連同成果分享簡介投稿。「課業觀摩大變身」的得獎作品質素甚高，獲得一致好評。歡迎讀者瀏覽上年度明道小學「課業觀摩大變身」的佳作，重溫同學們的精彩分享。學生佳作題材包括：《我學會了滾軸溜冰》、《透明雞蛋》、《到郊野公園去》、《Scrabble遊戲》、《製作芝士蛋糕》及《說故事—小故事 大潛能》等等。

「課業觀摩大變身」網址： http://www.hkmlc-mtps.edu.hk/info/homework_study/1718/

本年度（2018-2019）「課業觀摩大變身」已開始接受投稿，學校鼓勵同學們把握是次機會，踴躍參加，期望收到更多精彩作品。

港澳信義會明道小學網頁：http://www.hkmlc-mtps.edu.hk/

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（內容由港澳信義會明道小學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com