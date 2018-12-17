處理分娩不當導致嬰兒夭折　港大深圳醫院公開致歉：願意承擔責任

香港大學深圳醫院昨日（16日）發表聲明及公開致歉信，確認今年7月發生一宗新生嬰兒意外死亡事件，稱對事件深表遺憾，並願意承擔相應責任。

港大深圳醫院表示對事件深表遺憾，願意承擔責任。（資料圖片/鄭子峰攝）

內地傳媒報道，一名賈姓孕婦於今年7月23日凌晨進入香港大學深圳醫院國際醫療中心產科，當日晚上嬰兒經剖宮分娩，但嬰兒隨後進入新生兒重症監護。經過兩個小時的搶救後，患兒心跳仍需心外壓以及強心藥物維持，其後嬰兒父親決定放棄使用心外壓及血管活性藥物。至翌日，即24日凌晨零時06分，嬰兒宣告不治。

內地傳媒在報道指出，鑒定書顯示新生兒為足月的活產嬰兒，死亡原因為重型顱腦損傷，及部分肺泡腔羊水吸入致中樞功能衰竭。

港大深圳醫院：願意承擔相應責任

香港大學深圳醫院昨日（16日）發表聲明，確認曾發生上述醫療事故；聲明指出已積極處理事件，並主動與產婦聯系第三方機構鑒定，院方願意就鑒定結果承擔相應責任。

院方在聲明中又指對事件深表遺憾，就事件公開向賈女士及其家屬致歉，將依法作出合理賠償。而院方亦將檢討事件，有關醫護人員將承擔專業失誤責任。醫院亦將加強員工培訓，避免類似事件再次發生。