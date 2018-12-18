星光大道明年1月底重開　新增5巨星掌印　AR技術與李小龍合照

尖沙嘴星光大道翻新多年，明年一月底終於重開！星光大道除了原有107個巨星掌印，會新增5個巨星掌印，至112個。另外，為方便遊人了解巨星的故事，掌印及梅艷芳、李小龍、麥兜等銅像，都會加入數碼元素，遊客可透過QR code，瀏覽其簡介並觀看其電影短片；亦可透過AR擴增實境技術，與他們合照。

星光大道的巨星新掌印設計曝光，掌印並改置在木製的扶手欄上，以方便遊人近距離接觸及自拍。（新世界提供圖片）

星光大道自2015年便暫停開放，展開翻新工程。負責管理星光大道的新世界發展表示，大道將於明年一月底重新開放，市民除可飽覽維港美景，亦可透過巨星掌印及銅像，了解香港電影業的成就，相信大道可再次為香港矚目地標。

新掌印以「高清」設計

新世界表示，掌印將以全新面貌示人，新設計改置在木製的扶手欄上，方便遊人，尤其是長者及傷殘人士，可近距離接觸掌印；亦方便遊人以維港作背景自拍。新世界又稱，掌印採用典雅銅色，參考了金像獎獎座的顏色；而且掌印以「高清」設計，細緻至掌紋也可見。

李小龍銅像將增設流水階梯，以配合其截拳道「水的哲學」。（新世界提供圖片）

星光大道原本有107個掌印，新世界表示，重開後會增加5個新的巨星掌印，不過暫未透露掌印屬誰。另外，為方便遊人了解巨星故事，掌印及銅像 （包括梅艷芳、李小龍、麥兜及金像獎女神）都會注入數碼元素，遊人可憑智能手機，透過QR code，瀏覽巨星簡介，並觀看其電影短片；亦可透過AR擴增實境技術，與梅艷芳、李小龍、麥兜等合照。

至於銅像設計方面，不再以鐵馬分隔遊人，翻新後加入特別的流水階梯設計，配合夜間的柔和燈光照明，提升美感動感。新世界指，「水」也與兩個銅像的主角呼應，如李小龍截拳道「水的哲學」，以及梅艷芳的名曲《似水流年》。

此外，新世界表示，為讓市民更「貼地」認識香港電影文化歷史，明年將由本地團體舉辦「星光電影之旅」，帶領遊人到尖沙嘴多個著名電影熱點，包括曾拍攝《寒戰》的天星碼頭、《墮落天使》及《重慶森林》的重慶大廈，藉此與星光大道串連成電影遊，發掘電影小故事。另外，大道又增設一個小食亭及7部流動銷售車，屆時將有李小龍紀念品及星光大道限定禮品出售。