樹仁大學指學生會「缺莊」　收回會址及民主牆　學生批校方打壓

大專學界再發生民主牆管理爭議。香港樹仁大學學生會聯同八間專上院校學生會及學聯發起聯署指，校方以「未能產生新一屆幹事會」為由，決定收回學生會辦事處和民主牆。學生會指，過往幹事會出缺，會由民選評議會代理，但校方忽然拒絕承認，批評校方蔑視學生會選舉結果、打壓學生自治及言論空間，形容事態極嚴重，予以嚴厲譴責，強烈反對校方收回場地，並要求校方在本月27日前回應訴求，否則不排除會將行動升級。 樹仁回覆《香港01》查詢時稱，一直以來非常尊重學生自治，以及由民主選舉產生的學生會，強調只要有學生願意組成內閣參選，並最快於明年2月正式成立，上任後校方將與過往一樣，與新一屆幹事會就借用場地事宜商討和簽定借用場地協議。

九間專上院校學生會及學聯發出聯合聲明指，香港樹仁大學以學生會「未能產生新一屆幹事會」為由，決定收回學生會辦事處和民主牆，批評做法打壓學生自治及言論自由。（網上截圖）

聯合聲明指，香港樹仁大學學生會於本月7日接獲學生事務處來信，指學生會「未能產生新一屆幹事會」，因而「未有院校認可之行政機關管理辦事處和民主牆」，並決定收回上述空間。惟學生方面指，根據《會章》，倘若學生會無法產生新一屆幹事會，來屆評議員將成立臨時行政小組代理幹事會職務，服務學生會會員。

學生方面續指，按照過往經驗，若幹事會出缺，學生會代表與校方簽訂會室租約，由臨時行政小組適度維持會室運作，提供影印、文具售賣等服務，反映代理職務機制行之有效。而學生組織早前已舉辦換屆選舉，產生新一屆評議員。

樹仁學生會得悉事件後，於上周三（12日）與學生事務處交涉，惟校方依然一意孤行，批評校方做法是打壓學生自治；而收回民主牆的決定，亦是收窄言論空間。

校方拒絕承認民選評議員 學生會批無理

樹仁學生會批評，校方是次忽然「改弦易轍」，無疑令學生會的人手及資源更加緊絀，嚴重影響學生會運作。學生會又指，校方選擇性地承認民選幹事會，而拒絕承認民選評議員，箇中邏輯令人費解，更是蔑視學生會《會章》及全民投票之結果。

今次涉及的學生會場地為文康大樓H204室，學生會引述校方來信指場地租予「學生會」，不過學生會指，「學生會」正由「幹事會」、「編輯委員會」及「評議會」組成，「幹事會」只是學生會運作及決策機關，質疑校方決定是扼殺其他機關使用場地的權利，理由並不充分。

學生會要求聯同大專學界要求校方在下周四（27日）前回應訴求，包括尊重學生自治，承認幹事會出缺安排及本會週年大選結果，保障場地、資源不受影響；承認學生會管理民主牆之權利，停止一切施壓及清拆行動，否則不排除將行動升級。

樹仁學生會評議會候任主席鄭家朗表示，校方收回學生會場地及民主牆理由牽強，未有根據學生會《會章》行事，「原則一變再變」。（資料圖片）

校方稱收回場地 喚醒同學對幹事會出缺關注 評議會：理由牽強

樹仁學生會評議會候任主席鄭家朗表示，當日與協理副校長（學生事務）葉秀燕等校方代表會面，校方以三大理由收回辦事處及民主牆，除認為要由學校認可的行政機關處理、亦稱要透過收回學生會場地，以喚醒同學對幹事會出缺的關注，同時學校有權處理學校資源。不過，鄭家朗批評，有關理由牽強，「人治味道濃厚」，強調《會章》自2012年修訂，屬校方與學生共識，不應該隨意改動原則，促請校方在限期前正視訴求。

樹仁：若幹事會補選後成功組莊 可與校方商討簽定場地協議

香港樹仁大學回覆稱，一直以來非常尊重學生自治，以及由民主選舉產生的學生會。根據慣例，校方每年均會與該年之學生會幹事會簽定借用場地協議，惟自2017學年開始，學生未能成功組成幹事會及評議會，僅由學生會臨時監察委員會委任臨時行政小組代理幹事會之職能，校方於今年3月酌情與該臨時行政小組簽訂為期該學年之協議，借出學生會會室和佈告板作民主牆，協議結束日期為本月31日。

校方發言人指，曾鼓勵學生盡快正式成立由民主選舉而成的學生會幹事會，而非由評議會委任的臨時行政小組長期擔任民選幹事會之職能。發言人稱，早前提醒評議會，到本年底如未能正式組成幹事會，院校將不會再向評議會借用場地。

校方續指，只要有學生願意組成內閣參選，據了解最快可於明年2月正式成立，待新幹事會上任後，校方將與過往一樣，與新一屆幹事會就借用場地事宜商討和簽定借用場地協議。

另外，學生會幹事會成立前這段期間，學生如需相關服務，例如影印或購買文具，校方將盡力提供協助。