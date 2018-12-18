【伯明翰騙案】辯方指楊家誠未在意球會是否賺錢　開公司只為騙財

伯明翰環球控股有限公司會計經理，涉嫌冒公司時任主席楊家誠簽名開支票騙逾3.74千萬元案續審，楊家誠今（18日）接受辯方律師盤問，律師指被告是按楊的指示下開出支票，又指款項是用來給他人到馬會投注或買錶等，律師更指楊從不在意球會是否賺錢，他成立公司的目的只是用來欺騙投資者，並以可換債券獲利，楊否認說法。

楊家誠於2009年成為英超球會伯明翰的班主。（視覺中國）

楊盤問下認曾簽部份支票

因洗黑錢罪名被判入獄的楊家誠，案發時是伯明翰公司主席兼執行董事，他昨供稱從未簽署涉案的75張支票，但今接受代表被告高家威（36歲）的律師受盤問時，卻承認其中1至2張支票是由他簽署，辯方又向他展示一張200萬的空頭支票，楊承認支票由他簽署，但他忘記為何簽署這支票，強調雖然有簽署空頭支票，但非經常發生。

開支票用作楊的開支

辯方續指，楊一直挪用公司資金據為己用，並指楊指示被告開出支票，款項都是用在楊身上，楊指示被告兌現支票後，再交予楊所指示的人士，或者以支票去買手錶，楊不同意，並稱曾聽警方說被告用案中項目到澳門賭錢，但被告輸清光。

投注派彩令款項無法追蹤

辯方又指，楊曾指示被告用支票兌換到的金錢到馬會下注，因楊知道投注款項經派彩後，有80%最終可以回到楊的手中，而款項的去向亦不會被追蹤到，而楊在入獄前已無數次用過這種技倆，楊又向被告解釋，所有項目均是用作公司開支、復牌、及娛樂費用。

楊即回應指他從未在馬會投注，亦沒有投注戶口，又稱自己與被告接觸甚少，「一日講唔夠幾句話」，更沒有被告的電話號碼。楊又稱對賭波與賭馬均不熟悉。

從不在意球會是否賺錢

辯方又稱，楊根本不在意球會是否賺錢，或公司欲開展的項目是否有成果，因伯明翰設立的目的是欺騙投資者，通過發行可換債券獲利。楊解釋伯明翰本有很遠大的計劃，而最終相關項目是否能成事，非他一人的能力做到，又指他若要欺騙投資者何必借近2億元予伯明翰。

案件編號：HCCC78/2018