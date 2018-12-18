9月至11月失業率維持2.8%　羅致光：勞工市場短期內仍然偏緊

政府統計處今（18日）發表最新勞動人口統計數字，今年9月至11月經季節性調整的失業率為2.8%，至今已是第八期維持在相應水平。而就業不足率亦保持不變，維持於1.2%的水平。 勞工及福利局局長羅致光評論最新失業數字時表示，勞工市場短期內料會維持偏緊，但往後的就業前景將取決於各種外圍不利因素對本地經濟的影響。

羅致光預料勞工市場短期內會維持偏緊。（資料圖片）

政府統計處公布，總就業人數由8月至10月的3,872,600人，下跌至9月至11月的3,867,200人，減少約5,400人。同期的總勞動人口亦由3,988,600人下跌至3,978,000人，減少10,600人。

而失業人數方面，則由8月至10月的116,000人下跌至9月至11月的110,800人，減少5,200人。同期的就業不足人數亦由46,700人下跌至45,900人，減少800人。

零售業和住宿及膳食服務業失業率較一年前顯著下跌

羅致光表示，勞工市場仍然偏緊。失業率及就業不足率均維持不變，而總就業人數繼續錄得穩健按年增幅。他稱與上一個期間比較，各行業的失業率變動不一，但幅度大致輕微。按年比較，他指大部分主要服務行業的失業情況均見改善，而受惠於本地消費需求強韌及訪港旅遊業表現強勁，零售業和住宿及膳食服務業的失業率較一年前顯著下跌。

他又預料勞工市場短期內會維持偏緊，但往後的就業前景將取決於各種外圍不利因素對本地經濟的影響。稱政府會保持警覺，密切留意有關情況。