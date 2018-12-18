富商顧明均登廣告被指涉誹謗　律師蕭思江索償4000萬

曾在參選立法會時大跳「飯碗舞」的律師蕭思江，指「電子大王」顧明均在報章上刊誹謗廣告，抹黑及中傷他，令蕭經營的律師行生意減少，好友對他視而不見，雖曾想過結束律師行生意，但擔心無法應付開銷，蕭直指有關行為不但影響他，更影響司法公義，認為「土豪文化」不應在港蔓延，要求顧登報道歉及賠償4000萬元。

蕭思江於2007年參選立法會選舉，曾與助選團跳一隻「飯碗必勝舞」。（香港電台節目截圖）

原告曾就培正校友登照片發律師信

原告為蕭思江，被告為顧明均。入稟狀指出原告早前受熟人所托，就培正校友會擅自刊登其拍攝的晚霞照發律師信，並要求10萬元賠償，在雙方商討和解協議之際，被告卻在報章刊登誹謗原告的廣告，抹黑及中傷原告，對原告造成損失。

聲稱遭誹謗後生意減少

原告續指，他於2015年成立律師行，並相當費勁才令律師行上軌道，原告本欲聘請律師以擴展生意，又打算在數年內退休，惟被告的廣告打亂了原告的計劃，有律師因看到相關報章廣告而拒絕了面試，亦致律師行生意減少，原告的好友對他視而不見。

原告稱該廣告令他不得不考慮結業，但原告的幼子想進修碩士課程，又稱預料自己能至少活過85歲，擔心無法負擔相關開銷。

顧明均刊登廣告被指涉誹謗被控。（資料圖片）

認為「土豪文化」不應蔓延

原告相信被告的行為已構成歧視，望律政司及警方介入，以調查是否涉及刑事罪行，阻止權貴欺負為小市民伸張正義的律師，又邀請大律師公會及香港律師會向律政司及警方表達意見，強調這種「土豪文化」不應在港蔓延。

案件編號：HCA2925/2018