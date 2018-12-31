【派錢4000】關愛共享計劃2月1日起接受申請　符合六大條件可申領

財政司司長陳茂波在18年3月公布斥資約110億元推行關愛共享計劃，向年滿18歲無物業、無領取綜援等合資格人士派發一筆過4000元。政府（31日）宣布，關愛共享計劃將於2019年2月1日至4月30日接受申請；合資格人士可根據計劃向在職家庭津貼辦事處申領4,000元。

政府發言人表示，市民可於1月21日起在計劃的專頁（css.gov.hk）下載申請表格，或到民政事務總署、學生資助處或職津處索取申請表格然後在2月1日至4月30日期間，向職津處提交表格申請。申請者需符合以下條件：

1. 年滿18歲；

2. 持香港身份證（包括新來港人士，但不包括來港工作、求學或接受培訓的香港非永久性居民及其受養人，也不包括以訪客身分來港的人士）；

3. 通常居住在香港（包括暫時離開香港而在合理預期情況下會返回香港居住的人士，例如因出差、留學或求醫而離港的香港居民，但不包括已移居海外的人士）；

4. 沒有受惠於2018至2019年度《財政預算案》就綜合社會保障援助、長者生活津貼、高齡津貼或傷殘津貼發放的額外兩個月款項；

5. 無須繳交2018/19年度課稅年度的薪俸稅；

6. 在香港沒有物業的人士。