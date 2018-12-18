交諮會第三季共接獲7394宗投訴　較上季升8.5%

交通諮詢委員會（交諮會）轄下的交通投訴組今（18日）發表第三季度報告，在季內共接獲7394宗投訴及建議。個案數目較上季上升8.5%；與去年同季比較，則下降2.9%。 另外，交諮會主席張仁良對公共交通費用補貼計劃表示歡迎，相信計劃能為市民減輕交通費負擔。

交諮會主席張仁良（左）對公共交通費用補貼計劃表示歡迎，相信計劃能為市民減輕交通費負擔。（黃詠榆攝）

交通諮詢委員會（交諮會）轄下的交通投訴組今（18）發表第三季度報告，共接獲7394宗投訴及建議，個案較上季的6816宗上升8.5%；與去年同季的7615宗比較，則下降2.9%。

而與公共交通服務有關的個案，由上季的5 929宗上升至今季的6461宗，增幅為9%。有關交通情況的投訴及建議，則由114宗上升至131宗。另外，涉及違例泊車及其他執法事宜的投訴，則由711宗下降至700宗。



公共小巴方面，今季收到的投訴及建議共有1485宗，較上季上升8.3%。（資料圖片）

在公共小巴方面，今季收到的投訴及建議共有1485宗，較上季上升8.3%；與去年同期比較，則下降7.6%。至於的士服務的個案則有2937宗，較上季上升6.3%；與去年比較，則上升0.6%。

交諮會主席張仁良今（18日）聽取政府簡介提升公共交通服務的措施，及公共交通費用補貼計劃的落實安排後，認為新措施能提升公共交通安全和服務質素，亦提供更完善、與時並進的公共交通配套設施。

至於在明年1月1日推出的公共交通費用補貼計劃，張則指委員歡迎政府落實計劃，相信能為日常使用本地公共交通服務出行，而開支較高的市民減輕交通費負擔。

